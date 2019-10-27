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數位時代　分行掀搬遷潮！上銀行跟你想的不一樣　新型態5大趨勢

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▲▼遠銀,復興分行,遠銀復興分行。（圖／記者吳靜君攝）

▲遠銀復興分行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

數位時代來臨，民眾使用「網路」更勝「馬路」，上銀行的機率也愈來愈小，以遠東銀行來說，使用線上、網路的金融服務已經超過七成以上，客戶會進分行的機會也就愈來愈小。但分行也代表著銀行的一種「身分象徵」，輕易的「關掉」分行容易引起外界熱議，銀行也不能少了「門面」，因此近期銀行反而興起了分行搬遷潮，不僅可重建門面、也改變人們過去對銀行的印象。

今年以來，不論是公股銀還是民營銀行，不論規模大或小，都有分行的搬遷計畫，像是台企銀的東林分行、土地銀行宜蘭分行、復興分行都是近期才剛搬遷的分行。民營銀行方面也有凱基銀行的中山分行和天母分行等、遠銀的復興分行、城中分行以及台中七期等分行都是今年搬遷。新型態的分行來說，主要有五大趨勢值得觀察與注意：

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一，不再追求豪華、氣派　轉向小而美

銀行業者表，過去民眾到銀行分行辦理業務的頻率較高，不論是換匯、開戶、財富管理，很多機會都需要上銀行，隨著很多銀行業務都可以透過網路完成，分行的坪效也逐漸下降當中，所以許多銀行新分行不再追求「豪華」、「氣派」，櫃台也不再追求大、行員多，反而縮小比重，簡單配置，整體轉向「小而美」舒適、基本的功能俱全即可。

銀行業者即表示，早期一個市區分行所需要的坪數大約200坪，才能夠容納一家分行的所有業務；但是現在幾乎減半或者不到百坪就可以了、中南部也只要120坪左右。

二，商圈轉移、成本考量　分行逐客戶而居

有不少銀行則是面臨商圈的轉移，銀行基於成本、競爭力的考量，也必須要搬遷分行，像是台企銀的東林口分行原本是台北吉林分行，今年7月轉移到東林口分行重新開幕，台企銀之所以遷至桃園，主因桃園市近年伴隨機場捷運通車，帶動北北桃生活圈緊密連結 ，且因地理位置鄰近五股、泰山，用地取得成本相對便宜，吸引許多中小企業從新北市搬到桃園，台企銀也隨著「客戶」而居。而遠銀近期搬遷的城中分行則是由原址襄陽分行搬遷，原只是民眾所熟知公園路與襄陽路交接處；則搬至台北市重慶南路，主要也是考量重慶南路上的銀行群居效應較高等。

三，將「銅臭味」轉化為「人味」　講求主題性、故事性與社區互動

銀行分行邊謙，不僅僅是業務的轉移，現在更強調與當地居民的互動，像是遠銀的復興分行，全部也只有80坪左右，其中四成就打造成「會議室」，就是希望藉由會議室較大的空間，讓客戶們在此分享彼此的故事，不論是旅遊、美食甚至是教育經驗等。凱基銀行的中山分行也有同樣的概念，開放部分銀行空間歡迎當地居民入內作客，實踐開放銀行概念，在中山分行的二樓結合藝術、人文等空間，與中山區的居民共享。

銀行分行不再只是追求「金錢」、「財富」等被世俗視為銅臭味，轉向更加強調人文、藝術與在地化，藉由客戶、當地居民間的互動增加「人味」，更希望藉此可以提升客戶的黏著度。

▲▼凱基銀行中山分行打造藝廊空間。（圖／記者黃靖惠攝）

▲凱基銀行中山分行打造藝廊空間。（圖／記者黃靖惠攝）

▲▼遠銀,復興分行,遠銀復興分行。（圖／記者吳靜君攝）

▲遠銀復興分行互動空間。（圖／記者吳靜君攝）

四，追求數位感、科技感　必備數位專區

不論「Bank3.0」還是數位金融儼然成為趨勢，數位專區是新分行必備的空間，強調「數位感」、「科技感」且讓還有習慣上銀行的民眾也能體驗一把數位、科技所帶來的便利性、速度感。以合庫的竹科旗艦數位分行來說，配置就有遠程視訊櫃台(VTM)開戶發卡、指靜脈ATM無卡提款、iPad預填單、互動電視及公用電腦外，還有行動支付自動販賣機、人臉辨識廣告板等，讓上銀行的民眾更能體驗數位的快感。

除了主題性之外，新分行也一定會設置行動裝置像是iPad，可以處理預約叫號、填單、經濟趨勢說明等，讓分行不再擺放一堆「單據」民眾在櫃檯上填寫、坐著等叫號情況也逐漸在分行中消失。

▲▼遠銀,復興分行,遠銀復興分行。（圖／記者吳靜君攝）

▲新型態分行的數位專區。（圖／記者吳靜君攝）

玉山銀行數位分行體驗（圖／記者周宸亘攝）

▲玉山銀行數位分行體驗（圖／記者周宸亘攝、示意圖）

五，理專不再等客戶　將主動走出分行

隨著分行型態轉型，理專也不再分行等著客戶上門、諮詢，理專走向客戶、出門協助客戶也成了銀行服務的一種。以遠銀來說，未來就要全面落實「行動e理專」遠銀總經理周添財表示，通常遠銀分行小一點的分行配置4~5個理專、大一點是7、8個理專，現在遠銀也鼓勵理專「走出去」。

理專可以帶著iPad至客戶的指定或方便的地點，透過iPad與各種顧問像是經濟、稅務、保險等，直接上網與客戶面對面溝通、提供建議、解決客戶的各種疑難雜症，諮詢完畢後，客戶也可自行透過網路、行動銀行等方式進行交易等，客戶「不用出門」就可完成財富管理，更提升分行財富管理業務的效率。

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