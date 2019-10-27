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韓國瑜喊「免費遊學1年」　實踐教授：一家四口年繳2.4萬付到死

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記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜25日鼓勵台灣大學生、研究生到國外遊學1年，「我當選總統，一定會解決費用問題」。對此，實踐大學應用日文學系教授蔡亦竹表示，經過他估算，一家四口每年得負擔2萬4千元，一路付到死，但只能換來孩子20年後免費遊學1年。

蔡亦竹25日在臉書表示，一個大學生出國遊學一年最保守得花60萬元台幣，現在每年約有20萬名新生，國家出錢的話一年得花1200億元，平均全台灣2300萬人一人得負擔5217元，「我在學校負責日本實習和留學相關業務，所以我太清楚了。」

蔡亦竹舉例，假如你是30歲上下、有2個小孩的夫妻，你家每年都得付2萬4千元給人家去遊學，「付到死」，然後換你2個小孩20年後免費出國遊學一年，「你覺得划算，就去投（韓國瑜）吧！」掀起熱議。

▲▼韓國瑜喊「免費遊學1年」　實踐教授：一家四口年繳2.4萬付到死。（圖／翻攝自臉書）

▲蔡亦竹發表評論，保守估計政府得每年斥資1200億元，以一家四口來算年繳2.4萬元。（圖／翻攝自臉書）

對此，韓國瑜競選辦公室26日發聲明回應，經費部分「假設政府負擔1/2或1/3」，也可能考慮設立排富條款，因為現況來看一年有24萬大專生、8萬碩士生，若以32萬學生計算，出國一年學雜費及基本生活費100萬元為原則，由政府負擔全部，需要3200億元。

韓國瑜競辦指出，假設政府負擔一半約1600億元，加上排富設定年收入144萬元以上不適用，須通過托福及雅思測驗，在這2大前提下，估計每年降至5萬人出國遊學，或可從前瞻基礎建設中挪用500億元，不夠再由政府負擔。

▲國民黨總統參選人韓國瑜澎湖 。（圖／記者洪正達攝）

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜競辦強調，台灣許多學校都有締結姊妹校，加上現今少子化趨勢，政府負擔將逐年減少，也不排除設定學校門檻，因為現在部分大專院校有在實行類似計劃。

韓國瑜認為，現在各國都在全力拚經濟，東南亞16國也快完成自由貿易協定，但台灣仍無法參加，所以為了台灣下一代的未來，政府應該在青年學子的教育上加強力道，引導學子勇敢走出台灣，並作為國家施政方向的重點。

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