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專訪／Z9神龍出征！吳達偉走出網路世界　一步一腳印接觸人群

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記者陳家祥／台北報導

「跪求神龍」、「召喚神龍！」等詞相信有在使用PTT的網友都不陌生，該「神龍」就是擁有超強尋人技術、堪稱正妹雷達的網路紅人「Z9」。本名吳達偉的他，如今還多了一個新身分—台灣民眾黨立委參選人，走出網路世界，代表柯文哲出征新北市板橋東區立委選戰。

▲台北市長柯文哲、立委參選人吳達偉專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委參選人吳達偉。（圖／記者林敬旻攝）

新人新政，該爭取的點也不能和對手一樣。吳達偉雖然是素人從政，但對選舉也有自己的一套想法。「就像你講的，討厭蔡、討厭韓的其實佔了蠻多數」，吳達偉說，鐵票區本來就無法撼動，因為那些選民已經決定好要投給誰。

吳達偉觀察，藍綠雖已有既定板塊，但實際上很多選民連什麼時候要選舉都不知道，「我說我是立委參選人，立委啊什麼時候選，所以其實大部分的人在這局裡面，沒有像我們想像那麼關心政治，FB上面看起來吵得好熱」。

和老闆柯文哲同樣擔心投票率過低的問題，那麼該如何解決？吳達偉說，現在的做法是要讓大家認識他，「有點像行銷理論，讓大家認識你，大家才能了解你，才知道你的政策、為人，最後才是把票投給你」。面對國民黨的柯志恩、民進黨的羅致政等對手灑幣掛看板、買廣告，「這我們做不到，我們盤點資源，現在我們只有兩雙腿」，就去走，發發面紙、跟大家聊聊天。

▲台北市長柯文哲、立委參選人吳達偉專訪。（圖／記者林敬旻攝）

吳達偉深知自己在資源上的弱勢，因此只能靠雙腳一步一步走，一天走個2、3萬步都是常有的事。說著說著，吳達偉便拿起手上的智慧手環，輕敲2下看看今天走了多少步，一旁的柯文哲好奇湊上前看，既有監督又有關心的意味。

「當天如果沒什麼事就去那邊走透透，每天走個3萬步，那接觸的人群就是真實的人群，而不是網路上那種觸及數，你不知道這個觸及數哪裡來」，深知數據背後意涵，吳達偉選擇走到戶外，一步一腳印，走入選區，「選區域立委沒有撇步，就是這樣，你要大家認識你，你又沒有資源的強況下，你又不可能打廣告，那些看板3、5萬的，他們都放100面，1個月，怎麼可能這樣砸？」

談到目前的選舉策略，吳達偉說，網路上仍會持續行銷，但畢竟網路與現實還是有落差，倒不如直接去走陸戰，握一雙手就是認識一個人，「那個轉換率幾乎是100%」，跟當地居民拜會，讓他們認識你、直接看到你，是最重要的。

▲▼沒有龐大資源後盾，吳達偉勤走基層與選民動。（圖／取自吳達偉Z9 板橋立委候選人臉書）

▲▼沒有龐大資源後盾，吳達偉勤走基層與選民動。（圖／取自吳達偉Z9 板橋立委候選人臉書）

▲▼沒有龐大資源後盾，吳達偉勤走基層與選民動。（圖／取自吳達偉Z9 板橋立委候選人臉書）
 

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