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嘉縣最大假日市集「嘉有好市集」　70攤位一次逛個夠

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▲▼ 嘉友好市集。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉有好市集家電維修攤位相當受歡迎。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣最大的假日市集「嘉有好市集」，26日上午在縣治特區戀人公園(縣道168上長庚醫院斜對面) 熱鬧開市，市集集結超過70個攤位及街頭藝人表演，縣長翁章梁也化身為「叫賣哥」，幫助小農推銷優良的農特產品，他呼籲民眾相揪來逛市集，讓嘉有好市集成為假日休閒的第一選擇。

▲▼ 嘉友好市集。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣長翁章梁為小農農特產品叫賣。（圖／嘉義縣政府提供）


翁章梁表示，嘉有好市集9月開幕以來，固定在每個月最後一個星期六上午在縣治特區戀人公園前開市，並結合環保局「嘉減碳共好市集」、農業處「優鮮農夫市集」及文觀局的「假日生活市集」擴大推出「嘉有好市集」，所販售的商品多元，滿足生活、育、樂全方位的需求。

▲▼ 嘉友好市集。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 再生家具攤位頗受好評。（圖／嘉義縣政府提供）

翁縣長現場開直播介紹市集的優良店家外，更是推薦由再生家具師傅巧手打造的再生家具展售攤位，，不僅現場大排長龍，不少民眾更是衝著小家電維修攤位來，也讓民眾家裡的電風扇、熱水瓶、吹風機可以拿來這裡給專業師傅維修到好。翁章梁最後親自化身為「叫賣哥」，推銷小農優質的農特產品，不少遊客紛紛掏錢購買，農友滿載而歸，順利將農產品都推銷出去。

「嘉有好市集」有小朋友最喜歡的泡泡達人，還有環保知識闖關及資源回收攤位，家長可以帶著小孩一起闖關學習環境知識及力行資源回收再利用，共同進行資源回收，市集更提供民眾便利的回收點，可以資源再利用外，兌換宣導品，一舉兩得。另外，值得一提，市集全場不提供塑膠袋，主辦單位貼心的準備回收的紙袋供民眾索取，在吃喝玩樂當中也不忘為環境盡一份心力。

翁章梁強調，近70家攤商至現場設攤，有農民自產自銷的當季生鮮蔬果、優良伴手禮、文創產品、二手商品提供民眾選購。未來會擴大舉辦，將攤位量增設150至200個，並不排除到民雄設點，希望把嘉義優良的伴手禮、農產品都推廣出去。

環保局說，本月嘉有好市集的特別活動回收舊手機大募集，也受到民眾熱烈的迴響，參與民眾有機會參加環保署活動抽「愛瘋」手機喔。此外，環保局一年一度的環保傳愛心二手物募集活動，也在本月市集登場，二手物募集活動將持續到11月份的市集當天，本月來不及參與的民眾，別懊惱，11月市集一樣的時間準時開市喔。所有募集的二手物品會在12月份的市集上進行愛心拍賣，想做公益並搶好康的民眾，千萬不要錯過每個月的「嘉有好市集」。

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關鍵字：

嘉有好市集

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