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嘉縣愛心年菜廠商票選　1500弱勢戶將受惠

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▲▼ 嘉縣「年菜送暖 溫馨我嘉」年菜廠商票選會。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉縣「年菜送暖 溫馨我嘉」年菜廠商票選會，廠商現場菜色講解。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社會局與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會共同辦理的109年「年菜送暖 溫馨我嘉」愛心年菜票選活動開跑，
25日上午辦理年菜廠商票選活動，邀請3家廠商分別提供一套組合年菜(約6~7道菜)，市價約1,800元，做為明年度愛心年菜活動使用。現場3家廠商都用心解說每道菜的特色及料理加熱的注意事項，料理包括有黑蒜高粱香腸、富貴錦繍南瓜海鮮羹、養生的紅黎麻油雞翅米糕、老菜脯蛤蜊雞湯、皇宮鹿茸燉雞、御膳鮑魚佛跳牆等運用在地食材做出的料理。

▲▼ 嘉縣「年菜送暖 溫馨我嘉」年菜廠商票選會。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉縣「年菜送暖 溫馨我嘉」年菜廠商票選會，嘉縣社會局副局長張翠瑤進行說明。（圖／嘉義縣政府提供）

評鑑委員透過品嚐特色菜色、詢問食品安全的相關問題加以票選，最後由佳佳農產品以一票險勝，以7道年菜組合獲選為109年「年菜送暖 溫馨我嘉」年菜活動合作廠商。

▲▼ 嘉縣「年菜送暖 溫馨我嘉」年菜廠商票選會。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局表示，「年菜送暖 溫馨我嘉」年菜活動從102年開始就扶助對象500戶，並持續擴大到至今有1,500戶，讓每戶弱勢家庭都能收到6~7道應景的年菜。

社會局指出，「年菜送暖 溫馨我嘉」活動結合嘉義地區的宗教寺廟、企業團體、社福團體及各鄉鎮市公所等單位執行，並由縣長率領縣府同仁擔任一日志工，將愛心年菜及關懷親送至縣內每戶弱勢家庭，把愛及社會溫情散佈至18鄉鎮市每一角落，讓弱勢家庭能好過年、過好年。

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