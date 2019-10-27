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蔡英文論文風波　陳水扁：在選前一定不會開庭

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▲總統蔡英文出席「臺灣國際智慧能源週暨臺北國際電子產業科技展聯合開幕典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文論文風波未歇。（ 資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

針對總統蔡英文論文爭議持續延燒，前總統陳水扁26日在Line群組表示，由於已進入司法程序，在選前一定不會開庭，除非她連任失敗，否則真相可能要等到4年半以後了。

陳水扁表示，蔡英文的英國倫敦大學政經學院博士論文之所以引發爭議，就是在第一時間提不出博士論文正本，這也是很多人覺得不可思議的事情。

陳水扁指出，可論文爭議迄今，對其大選的選情似乎並沒有造成太大影響，蔡英文仍然領先韓國瑜10%以上；類似的選戰經驗，如馬英九的綠卡案、柯文哲的器官案，最後都成為羅生門，信者恆信，不信者恆不信。

「由於蔡總統博士論文引發的爭議，在國內已經進入司法程序」，陳水扁說，在選前一定不會開庭也不會有結果，除非蔡英文連任失敗，否則要有進一步的真相，可能要等到4年半以後了。

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