LIVE／「補助交換生」話題發酵　韓國瑜首場青年座談19時登場

▲高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜拋出「補助交換生」的政見後在社會上引發熱議，外界也好奇他的青年政策究竟為何。韓國瑜27日晚間19時30分至21時於台北「CS市民空間」舉辦首場青年座談，會中將宣布青年政策並與現場年輕人互動，《ETtoday筋斗雲》全程直播。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示，開放18到40歲的民眾網路報名後，團隊將依照地區、年齡、性別做篩選，名額為80到100位；她進一步說明，這場活動主打「你說我聽」，韓國瑜會針對現場青年提出的，想了解的社會問題、遇到的困境，進行雙向交流對談，也讓韓國瑜未來在做青年政策的擬定時能更接地氣。

也就是說，韓國瑜希望聽見不一樣聲音，也歡迎「黑韓提問」，讓不理解、不喜歡他的年輕人大方對他提出質疑，韓國瑜將一一解說、溝通。據了解，韓國瑜都清楚年輕人在網路上罵他什麼，平時幕僚也會搜集網路上的批評，直接傳給他看，未來一系列的青年座談，就是給他一個機會一次回答。

韓國瑜26日表示，目前大學和碩士生出國當「交換學生」一年，若以現況一年有24萬大專生、8萬碩士生，共32萬學生計算，出國一年的學雜費加基本生活費以1百萬元新台幣（3.3萬美元）為原則，若全部由政府負擔，要花3200億元。

韓國瑜指出，投資青年、人才，比投資為了綁樁的蚊子館、蚊子機場更重要。經費部分，未來政府可以幫忙想辦法，假設政府負擔1/2或1/3，另外可考慮用銀行的優惠貸款；另外也要考慮設立排富條款，如果想好配套措施、大力實行，將會是很大的亮點。這項政策只要以現行各校交換學生制度擴大辦理，增加台灣學校與國際上各校合作管道與模式，就能讓大多數學子都有機會參與學習計劃。

韓國瑜說明，假設政府負擔一半，為1600億元， 加上排富條款設定為年收入144萬元 (月入12萬元) 以上者，另外，出國必須通過托福或雅思測驗，這兩個設定可讓政府負擔減少一大部分。如果以一年5萬人計算，眼前可使用的經費，可挪用500億元前瞻基礎建設經費，不夠的可再由政府負擔，這對提升人力資本大有幫助、國力將會大增。

▼韓國瑜台北首場實體青年座談。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）