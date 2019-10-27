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撞見19歲員工「躲公司煮飯」！老闆一聽背後原因超鼻酸　秒請大餐鼓勵

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▲▼19歲員工為存錢下班後躲公司煮飯 暖心老闆得知原因請吃大餐鼓勵。（圖／翻攝自Azri Walter臉書）

▲19歲員工下班後躲公司煮飯，暖心老闆撞破…得知原因秒請吃大餐。（圖／翻攝自Azri Walter臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

馬來西亞一名31歲老闆瓦爾特（Azri Walter）日前下班後返回公司，意外發現有一名19歲員工蹲在地上煮飯，細問之下才知道對方把剛發的薪水，全部寄給老家的母親貼補家用，他聽完對方的經歷後非常感動，除了請該名員工吃大餐外，還在臉書分享這段故事、稱讚該員工的行為。

瓦爾特在馬來西亞從事美髮、經營時尚品牌等生意，他21日下班後因故返回公司時，看見應該要無人的辦公室竟仍亮著燈，其中一張大桌子後方更隱約有人影的晃動，於是他決定悄悄的走進辦公室查看情況，才發現是公司19歲男員工哈比爾（Habil）蹲在地上正在烹煮食物。

哈比爾看見瓦爾特後非常緊張，急忙道歉並解釋「對不起，因為我一整天沒有吃飯，正在煮飯」。瓦爾特聽了覺得非常納悶，因為公司本周才剛剛發出薪資，薪資為1千多元令吉（約新台幣7300元左右），哈比爾應該是能夠有餘錢在外面用餐的，就好奇詢問對方「為什麼不去附近的餐廳吃飯呢？」

哈比爾回答，自己父親幾年前不幸去世，只有靠媽媽一個人獨自養家，他為了減輕家庭開銷的負擔，才會離鄉背井找工作幫忙貼補家用，「我本周拿到的錢都已經寄給媽媽了，雖然媽媽沒有要求我這麼做，但我覺得這是我應該要做的，媽媽可以用這些錢照顧好弟弟妹妹。」

▲▼19歲員工為存錢下班後躲公司煮飯 暖心老闆得知原因請吃大餐鼓勵。（圖／翻攝自Azri Walter臉書）

▲瓦爾特邀請哈比爾一起到餐廳用餐，點一整桌烤雞、肉丸等食物，希望能藉此鼓勵哈比爾。（圖／翻攝自Azri Walter臉書）

哈比爾表示，他不知道媽媽還可以陪伴他們多久，所以他想要媽媽還活著的時候，盡量讓媽媽輕鬆且開心一些，「雖然我能做的不多，但我可以努力賺錢」。瓦爾特聽完故事後非常感動，當時立刻擁抱並稱讚對方孝順，隨後也帶哈比爾一起到餐廳用餐，點一整桌烤雞、肉丸等食物，希望能藉此鼓勵哈比爾。

瓦爾特當晚就在臉書分享這一起故事，坦言哈比爾的行為讓他獲益良多，提醒大家要趁父母還在好好感謝對方，不要失去了才後悔莫及。文章分享後立刻引發網友熱議，7天內有超過1萬3千多人分享該文章，甚至有人願意資助哈比爾的生活費用。

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