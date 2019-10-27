貨車39冰屍翻案？越南14家屬報失蹤…女兒「窒息簡訊」驚曝死亡之路

▲英國貨櫃車發現屍體，39人零下25度活活凍死。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

英國貨櫃車39冰屍案情翻轉，警方最初認為死者均為中國籍，如今卻傳出越南已經有14個家庭報案，聲稱有親人疑似在英國失蹤，其中一對父母出面慟訴，事發前一晚曾收到26歲女兒的絕筆簡訊「我快要死了，無法呼吸」。越駐英大使館也發聲明，已經收到14戶家屬的求助；中國外交部並強調，目前仍無法確認死者是否為中國籍。

英國警方最初認為39具屍體均為中國籍，但BBC、CNN陸續報導，至少有6個越南籍家屬聲稱親人在英國失蹤，且可能就葬身在貨櫃車內。范文辛、阮氏芳夫妻就表示，雖然他們月收入僅台幣1.2萬元，仍設法籌錢120萬元，把26歲女兒范思達美送到英國，22日晚間卻收到愛女的道別簡訊：「爸媽，我很抱歉，我出國沒有成功，我快要死了，無法呼吸…」

▲失蹤26歲女子傳絕筆簡訊給爸媽。（圖／翻攝自Twitter／@HoaNghiem3）



▲貨櫃冰屍事發經過，警方打開門驚見39具屍體。（圖／記者錢玉紘製、達志影像／美聯社）



范文辛說，走私人口販子收錢後並沒有說明如何將女兒運到英國，他們都聲稱是搭飛機、汽車等安全路線，經由中國、法國前往英國，最後與家人失聯。據悉，范思達美10月3日出發後，就以不允許接電話為由，要求家人不要聯繫，10月19日第一次嘗試入境失敗，遭英國警方逮捕、遣返回法國。父母心痛出面，通報女兒失蹤，弟弟更慟訴，姊姊可能在貨櫃車上，希望英國警方能讓她回家。

根據越南《每日快訊》最新消息，截至26日，共有9戶河靜省的家屬、5戶義安省的家屬向當地警方報案親人失蹤，河靜省外事局表示，目前正在蒐集失蹤人口的資料向外交部呈報。

越南人權組織「人權空間」（Human Rights Space）調查人員指稱，失蹤者的家屬曾收到走私集團消息，表示家人將於23日抵達英國，要求準備好款項付錢，之後就杳無音訊，還有家屬近日已經收到「退款」。

越南駐英國大使館於當地時間25日晚間的聲明證實，已經收到家屬的相關求助，他們擔心可能至少有10名死者來自越南，家屬希望確認其否是否有失蹤的親人，大使館將與英方密切合作，分享家屬提供的訊息，加快推進調查。英國駐越南大使館當晚並表示，遇難者國籍目前尚未確認。

對此，中國外交部發言人華春瑩25日指出，目前，駐英大使館負責領事事務的公使銜參贊已經抵達事發地點，並且與當地警方取得聯繫，但英警仍在核實死者身份，目前尚無法確認是否為中國國籍。

這起悲劇發生在英國23日凌晨，當時急救人員接獲指令，前往一處工業園區的貨車前，結果發現裡面藏有31名男性與8名女性的屍體。目前有4人被逮捕，包括25歲北愛爾蘭司機、48歲北愛爾蘭男子，還有同為38歲來自沃靈頓的一對男女。

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