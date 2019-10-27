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貨車北投地下道「連9次羞恥倒車」猛撞大迴轉！8000人讚爆：司機也很煎熬

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▲▼貨車北投地下道「連9次羞恥倒車」猛撞大迴轉！8000人讚爆：司機也很煎熬 。（圖／翻攝爆廢公社） 

▲小貨車過不去北投地下道，「連9次羞恥倒車」猛撞大迴轉！（圖／翻攝爆廢公社，下同） 

網搜小組／許力方報導

不熟路況發生窘況，有一名司機近日行經台北市北投區中央北路4段巷弄地下道時，在路口緊急剎車立刻迴轉，在雙向雙線車道極限180度大轉彎，整輛車橫擋在馬路中央，兩側騎士也耐心等候，吸引附近路過民眾圍觀，耗費超過2分鐘才駛離。影片在臉書引發瘋傳，超過8000網友讚爆司機「傑出的迴轉」、「很有警覺」！

影片中，司機著急地移動左彎，由於車身較長，幾乎橫擋在雙線馬路中央，雙向道都無法通行，後方騎士沒有按喇叭，紛紛停在距離1、2公尺外等待；只見司機雙手忙碌地打檔、猛轉方向盤，剎車後接著踩油門，在狹窄的車道中連續9度倒車，狂撞牆壁，附近圍觀民眾也幫忙指揮「再來再來」、「再一次」，才終於脫離困境。

▲▼貨車北投地下道「連9次羞恥倒車」猛撞大迴轉！8000人讚爆：司機也很煎熬 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲貨車司機著急倒車迴轉，8000人讚爆：他也很煎熬 。

▲▼貨車北投地下道「連9次羞恥倒車」猛撞大迴轉！8000人讚爆：司機也很煎熬 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲民眾圍觀幫忙指揮，有在地人認為該地下道標示不清 。

2分鐘影片在臉書「爆廢公社」瘋傳，引發網友痛罵「天才，跨雙黃線可以開他好幾張」、「哪來的天兵」、「真正無敵大迴轉」、「87分不能再高」、「神人」、「全世界都在等他」、「整條路都他們家的吧？」

拍攝的女網友事後在臉書「台北之北投幫」澄清，事發於23日傍晚5時許，還感嘆「說句公道話，貨車司機下坡後發現限高2.5公尺，強行通過會有風險，倒車退出上坡更可怕」，才會貿然在地下道入口處迴轉。也有當地人說，「這裡很常見，習慣了」。

一名目擊騎士也留言還原現場，稱小貨車一開始進入地下道下坡時，就先把外面的線高標示架撞歪，開到一半可能想想過不去，於是果斷迴轉，且司機當時很著急，倒車時撞壁好幾次，車子也有損傷，加上很多人圍觀，真的蠻丟臉。好在沒有人按喇叭，都無奈地慢慢看他倒車。

PO文吸引超過8000人按讚，不少網友大推司機「傑出的迴轉」、「只是路況不熟，但有警覺，應該給他鼓勵鼓勵」、「真心覺得厲害，如果有路人幫忙指揮，讓他直接倒車更省」、「辛苦了，這恥度要夠，我想他也很煎熬」，懷疑該處限高設計不良，但也有人痛批「至少看一下限高牌吧」、「知道限高還硬要走」。

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