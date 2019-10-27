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LINE官方帳號串連會員綁定　資生堂從會員深度經營出發

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▲台灣資生堂行銷部數位統括課長陳思伃。（圖／記者姚惠茹攝）

▲台灣資生堂行銷部數位統括課長陳思伃。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

今年LINE CONVERGE 2019特別針對品牌行銷案例，邀請到台灣資生堂行銷部數位統括課長陳思伃來分享，有別於大量廣發式行銷，資生堂在LINE官方帳號有東京櫃和國際櫃，而且是從會員深度經營出發，目的在於和會員之間的溝通流暢。

陳思伃表示，台灣資生堂跟LINE是從2017年開始接觸，當時因為東京櫃有非常多的通路，每一個客戶的型態都不一樣，所以就在思考怎麼跟不同的通路進行構通，而且想要做客製化和分眾的溝通，希望可以做到會員深度經營，因此選擇與LINE合作。

陳思伃指出，選擇LINE進行會員深度經營的原因，主要是認為LINE的用戶黏著度很高，不僅在日常生活使用LINE與親朋好友聯絡，甚至是台灣用戶每天都會打開的APP，因此決定首先跟LINE進行官方帳號合作，並開始在各個通路做會員綁定，藉此串連台灣資生堂的客戶。

▲台灣資生堂行銷部數位統括課長陳思伃。（圖／記者姚惠茹攝）

▲台灣資生堂行銷部數位統括課長陳思伃分享品牌行銷案例。（圖／記者姚惠茹攝）

陳思伃分享，過去和會員溝通是透過信箱、簡訊，但是現在開信率極低，而且簡訊的使用轉換率低，但是使用LINE官方賬後之後，東京櫃在一開始的綁定率就達七成，而且封鎖率一直都很低，每一次活動推播出去，至少都會有七八成好友點開，甚至會有五六成到櫃。

隨著LINE官方帳號2.0上線，陳思伃表示，有些會員發現，自己的訊息，別人沒有，就開始意識到訊息是專屬於自己，這時候分眾就開始成形，推播的訊息並非廣發的廣告，甚至可以針對顧客進行個人化推播，假設顧客原本購買美肌乳，缺少晚安凍膜，就可以藉此進行品牌規劃推薦。

陳思伃表示，台灣資生堂今年開始做很多新的嘗試和模組，像是9月就搭配週年慶推出LINE樂兌，讓用戶看完品牌影片，進行問券填寫，再拿優惠券到專櫃體驗和兌換，不僅藉此大量吸引新客，甚至拿到UID（用戶識別碼），到櫃率更是高達七成，可以說站穩會員深度經營之後，開始朝新客邁進。

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