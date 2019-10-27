LINE官方帳號導購吸引大量人流　生活市集126檔貼圖累積千萬好友

▲左起為創業家兄弟行銷總監張雅絜、共同創辦人暨總經理廖家欣。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

今年LINE CONVERGE 2019特別針對品牌行銷案例，邀請到創業家兄弟共同創辦人暨總經理廖家欣來分享，生活市集6年推出126檔免費貼圖，可以說全台灣每4個人就有1個人下載，不僅累積超過千萬好友人數，甚至為生活市集近8成的行動訂單貢獻不少。

廖家欣表示，生活市集在2013年成立，主打只賣一萬件商品，回想當初想著要如何吸引消費者的眼球，當時FACEBOOK和LINE開始盛行，LINE宣布官方帳號計畫，雖然一度懷疑有人會在通訊軟體上面買東西嗎？但是抱持著嘗試的心態推出第一檔免費貼圖，結果生活市集瞬間當機了！

廖家欣說，當時真的嚇到了，但是他知道這代表人進來了，雖然湧入沒有用，但同樣發現消費者看到好的東西真的會下單，尤其是生活市集的客單價不高，所以消費者只要覺得實用卻物超所值就會購買，這其中LINE帶來非常高的訂單率，甚至在上櫃時年營收達37億元，LINE扮演著重要推手。

廖家欣分享，生活市集發現到流量的重要性，甚至藉此帶來8成的行動訂單，全部歸功於本身的APP和在LINE的投資，因此生活市集6年總共推出126檔免費貼圖，可以說全台灣每4個人就有1個人下載過，進而認識生活市集，並且真正做到消費。

▲創業家兄弟共同創辦人暨總經理廖家欣分享品牌行銷案例。（圖／記者姚惠茹攝）

隨著LINE官方帳號2.0上線至今，創業家兄弟行銷總監張雅絜分享，初步的合作就是透過貼圖，最大量的把人流導入，並累積很多數據，因此在2018年成立數據分析團隊，透過LINE的API應用，做到更精準的分眾行銷，並實際提高2成的轉換率，成為生活市集在LINE上面成長的趨勢和動能。

張雅絜舉例，以人為本的出發點，真正了解到消費者看了什麼東西，再進行客製化推薦，真正給消費者想要的東西，不僅可以做到個人化推播，還可以根據瀏覽行為，推測沒有購買的原因，假設是價格不滿意，甚至可以馬上推送折價券，一對一做到精準行銷。

張雅絜表示，甚至在分眾方面，生活市集推出的貼圖不僅有針對年輕客群，選擇年輕人喜愛的設計師合作，也有針對35歲以上主力消費群作為目標推出的貼圖，可以說是把錢花在刀口上，並依據每個帳號成效遞減時，適時推出免費貼圖吸引眼球。

張雅絜說明，有別於過往只能群發的方式，現在分眾行銷可以針對不同族群，像是透過影音介紹商品，搭配時事主題，這樣的影音模式針對年輕人特別有效，而長輩則是一定要有文字說明，搭配精選和物超所值的商品，甚至在日常用品定期推播，也有很好的回購率。

雙11購物節即將到來，廖家欣分享，2018年生活市集在雙11當天累積造訪人次突破1千萬，最高紀錄1小時內湧入超過14萬人進站，因此今年生活市集就購買4檔貼圖，目標就是要吸引全台消費者的目光，搶攻購物節商機。