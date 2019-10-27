　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE官方帳號導購吸引大量人流　生活市集126檔貼圖累積千萬好友

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲左起為創業家兄弟行銷總監張雅絜、共同創辦人暨總經理廖家欣。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為創業家兄弟行銷總監張雅絜、共同創辦人暨總經理廖家欣。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

今年LINE CONVERGE 2019特別針對品牌行銷案例，邀請到創業家兄弟共同創辦人暨總經理廖家欣來分享，生活市集6年推出126檔免費貼圖，可以說全台灣每4個人就有1個人下載，不僅累積超過千萬好友人數，甚至為生活市集近8成的行動訂單貢獻不少。

廖家欣表示，生活市集在2013年成立，主打只賣一萬件商品，回想當初想著要如何吸引消費者的眼球，當時FACEBOOK和LINE開始盛行，LINE宣布官方帳號計畫，雖然一度懷疑有人會在通訊軟體上面買東西嗎？但是抱持著嘗試的心態推出第一檔免費貼圖，結果生活市集瞬間當機了！

廖家欣說，當時真的嚇到了，但是他知道這代表人進來了，雖然湧入沒有用，但同樣發現消費者看到好的東西真的會下單，尤其是生活市集的客單價不高，所以消費者只要覺得實用卻物超所值就會購買，這其中LINE帶來非常高的訂單率，甚至在上櫃時年營收達37億元，LINE扮演著重要推手。

廖家欣分享，生活市集發現到流量的重要性，甚至藉此帶來8成的行動訂單，全部歸功於本身的APP和在LINE的投資，因此生活市集6年總共推出126檔免費貼圖，可以說全台灣每4個人就有1個人下載過，進而認識生活市集，並且真正做到消費。

▲左起為創業家兄弟行銷總監張雅絜、共同創辦人暨總經理廖家欣。（圖／記者姚惠茹攝）

▲創業家兄弟共同創辦人暨總經理廖家欣分享品牌行銷案例。（圖／記者姚惠茹攝）

隨著LINE官方帳號2.0上線至今，創業家兄弟行銷總監張雅絜分享，初步的合作就是透過貼圖，最大量的把人流導入，並累積很多數據，因此在2018年成立數據分析團隊，透過LINE的API應用，做到更精準的分眾行銷，並實際提高2成的轉換率，成為生活市集在LINE上面成長的趨勢和動能。

張雅絜舉例，以人為本的出發點，真正了解到消費者看了什麼東西，再進行客製化推薦，真正給消費者想要的東西，不僅可以做到個人化推播，還可以根據瀏覽行為，推測沒有購買的原因，假設是價格不滿意，甚至可以馬上推送折價券，一對一做到精準行銷。

張雅絜表示，甚至在分眾方面，生活市集推出的貼圖不僅有針對年輕客群，選擇年輕人喜愛的設計師合作，也有針對35歲以上主力消費群作為目標推出的貼圖，可以說是把錢花在刀口上，並依據每個帳號成效遞減時，適時推出免費貼圖吸引眼球。

張雅絜說明，有別於過往只能群發的方式，現在分眾行銷可以針對不同族群，像是透過影音介紹商品，搭配時事主題，這樣的影音模式針對年輕人特別有效，而長輩則是一定要有文字說明，搭配精選和物超所值的商品，甚至在日常用品定期推播，也有很好的回購率。

雙11購物節即將到來，廖家欣分享，2018年生活市集在雙11當天累積造訪人次突破1千萬，最高紀錄1小時內湧入超過14萬人進站，因此今年生活市集就購買4檔貼圖，目標就是要吸引全台消費者的目光，搶攻購物節商機。

ET快訊
飲料摻藥！男大生「自己來再性侵」辯聖人模式被打臉　遭判7年1
台北同志遊行「觀音下凡」！腳踩蓮花高速飄移　路人回頭全看傻
貨車北投地下道「連9次羞恥倒車」猛撞大迴轉！8000人讚爆：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE官方帳號串連會員綁定　資生堂從會員深度經營出發

LINE官方帳號導購吸引大量人流　生活市集126檔貼圖累積千萬好友

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

萬聖節限定！玩美系列App推主題包　輕鬆拍出AR彩妝萬聖照

iPhone 11和11 Pro 誰的防水功能最好　外媒實測結果出爐

蘋果新專利展示Apple Pencil無限可能　可無線充電並延伸至iPhone、iPad

就是愛蘋果！　華為創辦人過安檢被拍到攜帶iPad

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

英國凍屍案6越南籍家屬崩潰找人　疑罹難女孩最後訊息：媽我要死了

不滿車上沒位子！女開直播痛罵　「生小孩很無恥」禁止孕婦坐捷運

韓國瑜開支票：只要當總統，大學生國外遊學1年「費用我想辦法」

貓貓緊抱「身旁情人」...主人手一伸　霸氣宣示主權：不准碰我的柴柴！

LINE官方帳號串連會員綁定　資生堂從會員深度經營出發

LINE官方帳號導購吸引大量人流　生活市集126檔貼圖累積千萬好友

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

萬聖節限定！玩美系列App推主題包　輕鬆拍出AR彩妝萬聖照

iPhone 11和11 Pro 誰的防水功能最好　外媒實測結果出爐

蘋果新專利展示Apple Pencil無限可能　可無線充電並延伸至iPhone、iPad

就是愛蘋果！　華為創辦人過安檢被拍到攜帶iPad

專訪／Z9吳達偉力推囤房稅！柯文哲：一例一休「廢話一定要修」

噁男百貨公司「趴地快速磨蹭雪寶」　猥褻射在玩偶上又放回架子上

畫面太有愛網友都融化　日本推特爆紅「IKEA鯊魚家族」生活照療癒人心

載妻臨停買東西被嗆「路你家開的？」　基隆男狂追紅燈了…打到對方手骨折

LINE官方帳號串連會員綁定　資生堂從會員深度經營出發

LINE官方帳號導購吸引大量人流　生活市集126檔貼圖累積千萬好友

39凍屍移出貨車　越南家屬曝：3車車隊、逾百人一起偷渡進英國

飲料摻藥！男大生「自己來再性侵」辯聖人模式被打臉　被判7年10個月

夾髮夾是小學生、珍珠項鍊是阿嬤戴的？5樣讓男生超困惑的女生飾品

女明星搶著曬！寶格麗跨界合作攜手Alexander Wang打造限量聯名包款

扛山豬上車！爸一肩舉41kg胖鬆獅　 牠一臉囧：偶鼻要回家啦

3C家電熱門新聞

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

「可手洗」的洗衣機降臨！

就是愛蘋果！　華為創辦人過安檢被拍到攜帶iPad

爆料達人：Apple要把充電口拔掉

周邊保護殼推出　間接證明新AirPods是兩支「吹風機」

LINE官方帳號串連會員綁定　資生堂從會員深度經營出發

LINE官方帳號導購吸引大量人流　生活市集126檔貼圖累積千萬好友

iPhone 11和11 Pro 誰的防水功能最好　實測結果出爐

iPhone12 Pro Max概念渲染圖曝光！6000mAh石墨烯電池搭A14晶片

蘋果新專利展示Apple Pencil未來性　可無線充電將用在iPhone、iPad

LINE「萬聖節特效」又來了！　熊大、兔兔、莎莉化身可愛鬼

「鷹眼猛獸」realme XT首賣日15分鐘售罄

阿諾秀iPhone 11 Pro有亮點！　網笑炸：三鏡頭變帥了...毫無違和感

香港工程師致力挖掘各App隱藏功能　吸引臉書、IG高管爭相追蹤

更多熱門

相關新聞

LINE官方帳號串連會員綁定　資生堂從會員深度經營出發

LINE官方帳號串連會員綁定　資生堂從會員深度經營出發

今年LINE CONVERGE 2019特別針對品牌行銷案例，邀請到台灣資生堂行銷部數位統括課長陳思伃來分享，有別於大量廣發式行銷，資生堂在LINE官方帳號有東京櫃和國際櫃，而且是從會員深度經營出發，目的在於和會員之間的溝通流暢。

Lamigo奪冠軍3連霸　網購狂打加碼回饋

Lamigo奪冠軍3連霸　網購狂打加碼回饋

秋天出遊　帳篷、天幕、防潮野餐墊買氣升

秋天出遊　帳篷、天幕、防潮野餐墊買氣升

Airpods 2一日限時下殺　買到現省740元

Airpods 2一日限時下殺　買到現省740元

台南麻豆文旦禮盒　網購銷量飆漲4倍

台南麻豆文旦禮盒　網購銷量飆漲4倍

關鍵字：

LINE官方帳號生活市集LINE CONVERGE 2019

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

亡妻下葬4個月計步器多3萬步　真相氣炸

余天堅忍淚水5天崩潰　李亞萍雙手顫抖「哭出嗚啊聲」

2女拍照墜愛河！被拉上岸狂吐趴地

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

搭警車惹議　女曝診斷書：剛流產

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

余苑綺化療「一直吐」　李亞萍無助：能怎麼辦

19歲員工躲公司煮飯　原因超鼻酸

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

余苑綺癌症4期住院病床照曝光：我還要看小孩

關鍵第5人落網！英貨櫃凍屍案「死者國籍逆轉」

要迎娶了！新娘「神秘儀式」夫看傻

更多

最夯影音

更多
李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器
屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面