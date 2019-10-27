張子敬專訪／環保署政策遭批「太保守」　張子敬：方向抓對只往前走就好

▲環保署署長張子敬。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者崔至雲／台北報導

今年1月行政院長蘇貞昌重組內閣，當時已擔任環保署副署長13年的張子敬升為署長。不過從一月任職以來，外界認為張子敬的許多政策都過於「保守、低調」。張子敬日前接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，自己做事不是「轟轟烈烈」的那一型，不過不代表沒做事，「我都跟同仁說，只要把政策方向抓對，即便在我內任只是起步，但能夠往前走，終會走到我們的目標」。

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▲張子敬指出，環保署推動的政策不是馬上見效，有時候確實有挫折感。（圖／記者黃軍瑋攝）

外界時不時有批評聲浪，是否會讓環保署同仁在做政策時越來越沒動力？張子敬說，他都跟同仁說，當執行一個政策時，他會先與團隊取得共識，曾能讓大家的目標一致。張子敬坦言這需要一些時間與團隊溝通，但同時也是讓同仁放心，他將與大家一起前進。他自己常跟同仁說，成功不必在我，但在執行政策時，方向一定要抓對，「只要方向抓對往前走，即便在我內任只是起步，但能夠往前走，終會走到我們的目標」。

另外，被問到如果在做自己覺得對的事情時，卻被外界指責、批判，該如何去調適心情？張子敬說，其實環保署推動的政策不是馬上見效，有時候確實有挫折感，但是有些事情又不得不做，這時就只能從工作中找到就感，他都會先找到自己能做的東西先做，找到成就感後，挫折也就沒這麼高了。

▲今年1月行政院長蘇貞昌重組內閣，當時已擔任環保署副署長13年的張子敬升為署長。（圖／記者黃軍瑋攝）

儘管工作壓力不小，幸好家庭方面是張子敬的堅強後盾。他透露，目前自己3個孩子都在工作，不需要他操心。現在遇到一些「年輕世代」的問題讓他無法了解，他也會問小孩。他說常常孩子的回應都出乎他的想像，在遇到挫折時孩子也能為他解答，讓他能夠了解一般民眾的想法。

張子敬檔案：

國立成功大學環境工程學系學士、國立交通大學環境工程研究所碩士、1980年全國性公務人員高等考試環境工程類科及格。1982年8月至1987年10月擔任台北市政府環境保護局技士、股長，1987年10月至1996年12月行政院環境保護署技正、科長，1996年12月至1997年12月擔任台灣省政府環境保護處科長，1997年12月至1999年7月擔任台灣省政府環境保護處北區環境保護中心主任，1999年7月至2000年10月擔任台灣省政府秘書處參議，2000年10月至2005年3月擔任台北縣政府環境保護局局長，2005年3月至2006年1月擔任台北縣政府副縣長，2006年蘇貞昌接任行政院長時，任職環保署副署長至今年一月。

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