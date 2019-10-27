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美元存哪家銀行最划算？　入手前留意4大盲點別被高利沖昏頭

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▲Alphabet的現金流攀升至1,170億美元，超越蘋果成為「現金之王」。（圖／路透）

▲不少銀行近期都推出美元定存高利優惠，專家提醒，投資人入手前有4大盲點不可不知。（圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

隨著美國經濟數據表現疲弱，市場預期美國聯準會（Fed）下周將再度降息，不少銀行趁勢推出美元優利定存專案，不過Money101金融比較平台提醒，民眾入手前應留意4大盲點，包括資金來源限制、存款年期等門檻，避免因資訊不對等，而造成權益損失。

Money101金融比較平台表示，民眾配置美元優利定存要關注2大關鍵數字，包括匯率以及利率，操作得當將有機會「雙率雙收」。當台幣兌美元的匯價位於相對低點時，分批買進就能大幅降低匯率風險。

請繼續往下閱讀...

至於何時才是兌換美金的相對低點呢？Money101整理歷年台幣兌美元的匯率，過去10年間台幣兌換美元的平均匯率為30.857。換句話說，以長期投資美元的角度來看，當即期賣出價低於30. 857時，可說是買進美金的相對低點。

面對市場上多樣的美元優利定存方案，Money101金融比較平台提出4大民眾容易出現的盲點。首先是銀行揭露的美元定存利率都是「年利率」，千萬別因為斗大的廣告利率而衝動開戶。

舉例來說，A銀行推出4%美元高利定存，4%為年利率，實際落袋利息得依據合約天數來換算；市場上有些優利方案為7天、14天、1個月存期，民眾務必試算後再決定是否開戶。

第二，留意美元優利定存是否有限定「資金來源」，部分優利專案會提到需為新資金，或是該銀行網銀客戶，因此民眾要思考該筆資金的下一步規劃，否則3個月或是6個月一晃眼就過去了。

第三，資金搬家的成本要考量進去，若要將美元資金從A銀行匯到B銀行，銀行會收取「匯出以及匯入的手續費」，依據搬家資金多寡，約莫800元以上的手續費。民眾開戶前務必精打細算，以免入袋利息不敷外幣搬家手續費。

第四，注意優利定存的「存款門檻」或「存款上限」，像是有些銀行的存款門檻相較高，一般小資族看得到未必吃得到，市場上最低從1美元、100美元、1,000美元，甚至過往有銀行要求須到18.8萬美元才符合起存資格。

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