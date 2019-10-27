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部落客食攝小冰突破職場框架「成為媽媽不一定要放棄自我追求」

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▲部落客 。（圖／女子學提供）

三餐是生活中不可缺少的日常，尤其是對現代人來說，「吃」不再只是單純填飽肚子的途徑，而是能夠體驗人生的享受手段，許多美食旅遊部落客也順應而生。這次邀訪到部落客食攝小冰，編輯靈機一動，決定請經常在收集咖啡地圖的她反客為主挑選合適的受訪地點。

當天，小冰和編輯約在台電大樓的「光一肆號」，是一棟獨自豎立在街邊、由日式老宅所改建的玻璃屋咖啡廳，採光十分明亮，座位也相當寬敞，當天雖然是平日時段，但店內依舊充滿人氣。淺嚐一口杯中的焦糖瑪奇朵，甜味與香氣濃醇得恰到好處，果然是美食旅遊部落客的選店好眼光。

十年磨一劍，結合「食攝」的採編職涯

▲部落客 。（圖／女子學提供）

▲日文系畢業的小冰，因語言專業曾受派至日本採訪，那次出差是她生平第一次看到雪

專訪開始前，小冰先是深呼了一口氣，而後感嘆：「現在終於懂得受訪者的緊張心情！」原來她在成為自由工作者前，已有十年的採訪編輯工作經驗，不過這倒是第一次角色互換作為受訪者的身分。

談起任職採編的契機，小冰分享她出社會後先是在一間有關女性健康雜誌社，雖然大學時念的非相關科系，但因為編制小，什麼事都得自己來，使她磨練了紮實的基本採訪和編稿能力。接著，她第二份工作輾轉至台灣角川旗下的旅遊雜誌擔任的採編，不僅報導時下的吃喝玩樂資訊，更與這些餐廳、小吃攤、民宿業者深度交流，挖掘其中耐人尋味的專訪故事。

「很多人覺得吃飯是件小事，但不就是因為有著這些平凡小事，才會讓人生變得不一樣嗎？」對小冰來說，體驗美食和四處旅遊都是種豐富人生經驗的方式，而在角川工作，給了她能將這兩者與工作結合的舞台和開眼界的機會。儘管後來仍有轉換工作，但也持續耕耘美食旅遊這塊領域，一待就是十年。

面對潛在求職框架，從自我懷疑到認同存在價值

▲部落客 。（圖／女子學提供）

▲雖然現在的世代強調男女平權，但事實上大部分的公司對於懷孕的媽媽還是沒想像中友善

直到一天，小冰覺得自己在工作成就上似乎到達一個臨界點，剛好又在此時懷孕，時機湊巧得宛如老天給予的某項啟示，她決定再度轉換求職跑道，尋找下一個前進的目標。沒想到卻四處碰壁，「每回面試總談得很開心，好像就快拿到 offer 了，但對方聽到我懷有身孕，總會推說還要再討論或是直接沒有下文。」這讓小冰感到相當錯愕，也才訝然原來台灣的社會和求職環境，並不如想像中的進步！

那陣子，是小冰就職生涯中最低谷的時期，從來沒有工作空窗期的她，百思不得其解，「怎麼好像懷了孕成為一件錯事呢？」加上孕期的賀爾蒙不平衡，她的心境時常跌宕起伏，找不到自我存在的價值，曾經的自信也完全消失。

▲部落客 。（圖／女子學提供）

▲雖然現在的世代強調男女平權，但事實上大部分的公司對於懷孕的媽媽還是沒想像中友善

好在隨著孕況日漸穩定，與家人朋友不斷地陪伴，小冰逐漸想通「其實懷孕本身就是件重要的任務」，現階段照顧好自己和孩子比什麼都來得重要，對事業的追求也不一定要急於這個時候去做。況且如同這世界不存在著真正成功的人，只存在著某件成功的事一樣，一個人的價值與否也並不會只因為某段時間就被定義。

同時，小冰也接受先生的鼓勵，開始獨立接案，讓自己持續思考、不讓腦袋停止運轉之餘，也想證明並不是成為媽媽以後就一定要放棄自我追求，只能是誰的附屬品。〈延伸閱讀：Just be Yourself 勇敢地做自己！ Gochui 時尚孕婦裝創辦人何慧凌道出女人心聲：「我是媽媽，但我同時也是自己」〉

轉型 SOHO 族，重拾文字自信與專業

▲部落客 。（圖／女子學提供）

▲雖然懷孕前期也曾有過爭執，但小冰很感謝先生不斷地鼓勵她繼續經營部落格與支持

目前小冰的寶貝〈嗨寶〉已經一歲七個月，小冰也從單純的零星接案，轉為全職的 SOHO 族，並且積極經營先前創立的部落格「食攝人生事務所」，延續對美食和攝影的熱愛，還有記錄親子育兒的生活。

「人生看似是掌握在自己手裡，但某種程度來說，其實是『它』推進了我們的成長」，走過生命低谷，小冰迎來人生中的另一個階段，SOHO 族的彈性工時，讓她更能夠做另一伴的後盾，支援小孩的照顧工作，也可以按照自己的工作進度，隨心安排想完成的事。

不過小冰提醒，SOHO 族的優缺點經常是一體兩面，時間自由也就代表需要高度的自制，目前在情況允許的範圍下，她仍然會請求父母支援育兒的工作，每天固定到租借的共享咖啡廳辦公室工作，時間到再盡早去把小孩接回，適當地利用外部資源形成助力，才不會同時肩負兩者，顧此失彼，這樣對孩子和工作都是很不公平的。

秉持選品精神，深耕經營個人部落客品牌

▲部落客 。（圖／女子學提供）

▲小冰把「食攝人生事務所」當作個人品牌在經營，悉心撰寫與把關每一篇的文章品質

在斜槓盛行的世代，人人都想成為自由工作者，但請記得一定要先累積足夠的專業技能，才有那個本事和能耐。過去的每一分每一秒都將累積成就現在的自己，回首小冰這十年來的努力，現今的成就絕非偶然。

未來，小冰仍然會用心將「食攝事務所」這個品牌持續深入與推廣，一步步更加擴大自身的影響力。她的食攝夢想和立志蒐集的咖啡地圖皆未完待續，而編輯也會繼續和大家分享更多有意義的專訪故事，透過書寫傳遞文字工作者的使命。

文／女子學　圖／食攝人生事務所提供

延伸閱讀：

Just be Yourself 勇敢地做自己！ Gochui 時尚孕婦裝創辦人何慧凌道出女人心聲：「我是媽媽，但我同時也是自己」

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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