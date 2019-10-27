張子敬專訪／施政不求速效　環署長曝心聲：事情不一定要弄得轟轟烈烈

記者許展溢／台北報導

陳水扁、馬英九和蔡英文3位總統任內都在環保署擔任副署長的張子敬，一待13年，今年1月行政院長蘇貞昌重組內閣升署長，專業受各界肯定的他，不分藍綠被高層重用。上任後外界卻有「沒魄力」推政策聲音，張子敬接受《ETtoday新聞雲》專訪笑談，好像沒轟轟烈烈、衝突，就代表自己沒做事，其實自己只是在找一條大家都可以走的路遵循。

▲張子敬在環保領域打滾多年，專業備受肯定。（圖／記者黃軍瑋攝）



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翻開張子敬歷練，2000年蘇貞昌擔任台北縣長時為任內環保局長，2005成副縣長，2006年到環署擔任副署長直到今年1月。踏入社會始終在環保領域的他，做事始終被讚認真、專業，相較其他官員，低調許多。上任後，張子敬做事堅持一路以來原則，不像其他政務官似乎常高談闊論，宣揚部門政績，平穩執行自己心中的目標。

只是環署長年被視為難解的空汙、汰換老車和環評大會遊戲規則等政策，容易一碰引爆爭議，尤其原要修環境影響評估法（環評法），張子敬接手後不修了，惹來罵聲；新任環評委員名單出爐挨批會「說真話」的委員被消失。

面對諸多質疑，甚至環署相較其他部會也被說顯得邊緣，張子敬雖不是首次解釋，仍有耐心說明，很多人說環署宣傳不好，但「要宣傳要先有東西，如果沒有內容，光講都是空的，只是一直講我很好、我很好，實際上就是不好，是要怎麼去好。」張子敬說也許可以說他保守，沒有宣傳自己，但要先把底子紮好了，再去講，人家才會去信啊。

▲面對環評法修法、環評委員名單爭議，張子敬端出自有風格應對。（圖／記者林敬旻攝）



他接著舉例當初汰換老車引起軒然大波，但政策沒錯，老車是新車汙染幾十倍，如果優先換成新車絕對是好事，可是政策一出來，天天上街頭，他反問那你說到底好不好？他坦言有人會說自己妥協了，然接任後釐清政策目標是什麼？是要改善老車汙染，那就針對老車檢測，數據顯示老車8萬輛，有4萬輛排氣檢測符合標準，那這4萬輛就不是要打擊的目標。張子敬重申，空汙改善目標沒變，方式換成補助還能維護、改善的車輛，最後真正要換新車的可能只有2萬輛，只是選擇車主也願意配合，不見得會比原有的衝撞來的差。

談到去年深澳電廠環差案爭議，環署原為此提今年3月送環評法改善老舊機制。張子敬說，開始要修有很大理想，如其中要把環評審查責任回歸目的事業機關，可是回歸誰接得下，所有人都反對，那是大家都沒運作過，反而會製造後面混亂，且現在就有法可管，在實務上行政就能解決，就不用等到修法。

至於新任環評委員名單爭議，張子敬認為見仁見智，委員們是自己聘，環評出問題，該下台、負全責是自己，可以去看現聘委員哪個不專業。他點出環委問題是「權責不相符」，才希望藉「調整審查分工」，不把所有責任弄到環評，不敢說一定很好，跟大家想的可能不太一樣，但出發點是不讓環委被扣帽子，盡量釐清目的事業主管機關責任，讓該負責的單位接手。

▲張子敬說很多事情不一定要弄的轟轟烈烈，而是找一條大家都可以走的路遵循。（圖／記者黃軍瑋攝）



歷任署長一棒接一棒，張子敬說每任署長做的都不一樣，能走到這裡，是大家一起努力來的，如果說所有問題在自己上來幾個月就換然一新，那是侮辱前人智慧，假設很簡單，這麼多歷任首長為什麼不會做。他說當然現在有很多作為，必需一步一步來，也還有很多事要做，問題不是無解，只是沒特效藥，好比空汙等政策，不能期待明天起來就好，「所以現在很多人求速效，我就把你殺掉就沒問題了，不是那樣子的，而是你要有計畫步調，讓大家共同去努力。」

這就像張子敬的工作理念，直線不一應比較快達到，他說直直走前面有一座山，繞過去比較快，但繞過去要先找到路、找到方法，所以很多事情是要橫衝直撞，證明自己有魄力？還是要把事情解決？積極訂了很多好聽計畫跟口號，最後無法落實就是空的，很多事情不一定要弄的轟轟烈烈、衝撞，而是找一條大家都可以走的路遵循。