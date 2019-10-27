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獨／住家遭火祝融改建「徵收款瞬間變5千」　新店男嘆：怎麼過日子？

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記者陳雕文、邱中岳／新北報導

新北市1名男子與家族將原本的土地改建成房舍同住，30多年前政府拓寬道路遭徵收，改住50公尺外的平房，因火警遭波及於2002年改建鐵皮屋，直到日前政府因捷運拓寬工程又再度被徵收，但徵收單位卻藉口「非1999年前蓋的老屋僅補助5千元」，讓男子感嘆：「搭鐵皮屋都不只5千元」。

50歲的吳姓男子表示，從爺爺時代就住在新店安和路附近與叔伯輩同住，但約30年前政府因拓寬安和路，於是將家中土地徵收，事後家族人等搬遷約50公尺外的木造平房，但沒想到其中一戶，在2002年卻遇上隔壁鐵皮屋大火。

▲▼吳姓男子主張當初房子係因火警被迫改建，但沒想到卻未符合政府法規取得補助金。（圖／記者邱中岳攝）

▲吳姓男子出面指控家裡被徵收，卻僅換得5千元，日子根本過不下去。（圖／記者邱中岳攝）

吳姓男子指出，當時隔壁鐵皮屋發生火警，延燒到家族的木造平房，造成房屋幾乎全毀，而案發的鐵皮屋鐵架還在，所以僅翻修並未改建，而吳男家族花了將近3百萬又將原址改建成鐵皮屋。

▲▼吳姓男子主張當初房子係因火警被迫改建，但沒想到卻未符合政府法規取得補助金。（圖／記者邱中岳攝）

▲吳男主張房子係因火警被迫改建，但沒想到卻未符合政府法規取得補助金。（圖／記者邱中岳攝）

但日前遇到捷運工程建設，政府單位卻僅針對1999年前建造的房子「大額補助」，而吳男家族遭波及的房子，因是2002年改建僅能補助5千元，徵收單位向吳男解釋：因非1999年前建造的房子，所以沒辦法達到補助標準。

吳男指控，當時住家明明遭隔壁火警波及，嚴格說起來也是受災戶，「當初改進也不是自願的，光搭鐵皮屋就不只5千元」，係因迫不得已才改建鐵皮屋希望有個地方可以住，且附近徵收房舍都有補助2百多萬，直呼：「補助金額讓人傻眼，這樣怎麼過日子？」

▲▼吳姓男子主張當初房子係因火警被迫改建，但沒想到卻未符合政府法規取得補助金。（圖／記者邱中岳攝）

▲新工處說，2002年火警後該屋重新改建，屬於1999年後完成的建物不發給救濟金。（圖／記者邱中岳攝）

新北市政府新工處對此則回應，陳情人於本案工程用地取得範圍，共計持有5棟建築物，為配合安和路一、二段拓寬作業期程，新北市政府新建工程處自2017年起即依法辦理地上物查估作業。

但吳男主張1棟因2002年間火災重新翻修救濟金認定結果存有異議，經調閱機關相關查估及認定歷程，該異議建築因以構造完成時序，採認該建築於2002年異動程度，已達建築法指摘梁、柱或頂蓋過半以上之改建、修建行為。

所以依前開自治條例中，核判救濟基準之「建造完成」時間，須以該完成日起計，故本案陳情建築物核屬該自治條例第十二條「八十八年六月十二日後建造完成之其他建築物，一律不發給救濟金，並應即報即拆。」之情形，最後根據地平範圍補助5千元。

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