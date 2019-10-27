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防霉抗菌大作戰！霉斑分老中青三代　去斑各有奇招

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房產中心／綜合報導

台灣的夏日又悶又熱又潮濕，最怕潮濕之後積霉這件事，擔心霉斑有可能會引起小朋友的過敏，所以媽咪們更是盡力的去除它！今天就讓信義居家，來告訴你超簡單、難度低的去除霉斑方法，把霉菌趕出家中，還你一個乾爽的居家環境！

▲▼ 居家除霉。（圖／信義居家提供）

▲居家除霉。（圖／信義居家提供）

為何會發霉呢？信義居家指出，只要環境溼度達到60%、溫度約15至20℃的環境，就是徽菌最喜歡生長的環境！成長飛快，一天的時間就會產生黑色霉斑，一旦生長，就很難根除，不斷的重覆重覆再重覆的產生霉斑。

▲家中對抗潮濕天氣。（圖／翻攝自pixabay）

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▲台灣潮濕的環境。（圖／翻攝自pixabay）

預防霉斑的方法

1. 保持通風、乾燥：浴室或廚房在使用完畢後，隨手用乾布將地板、水槽、流理台擦乾打開窗戶，再使用大風扇快速讓地板乾爽，讓溼氣散去，加強空氣循環，保持通風與乾燥。

2. 正確的使用除濕劑 衣櫃、書櫃內無法一直開啟通風，可以使用市售的除濕劑，降低櫃內的水氣，達到黴菌減量的目的。

3. 正確的使用除濕機及空氣清淨機 客廳屬於大面積的空間，可以24小時開除溼機和空氣清淨機，保持乾燥、減少黴菌量，尤其是陰雨不斷或是濕度較高的時候，使用除濕機來降低室內的濕度，充分發揮除霉、抗菌的功用，真是所向無敵。

判別霉菌的等級及適合的清除方式

1. 新生代霉斑（淡灰色或淡黃色，不太明顯，很好去除的）：以抹布沾拭清水即可去除。

2. 中生代霉斑（生成一段時間變泛灰或泛黃，開始變頑強了）：以抹布沾拭稀釋後漂白水 (比例約1：3)，塗抹在霉斑上，靜置2-3小時後，再用清水擦拭，若在沾濕霉斑上面蓋上衛生紙則更能加強。

3. 常青老霉斑（變成黑色且範圍擴大，嚇死倫了！）：到了這個地步，普通的手法已經無法抗衡了，只能請出專業除霉劑，將它塗抹在恐怖霉斑上，待8小時後以清水沖淨，然後擦乾收工。（除霉劑效用強，間接傷害到家俱材質，別讓霉斑變黑變大才動手清除啦！）。

要知道，防霉抗菌是一場長期抗戰啊！「預防重於治療」絕對是省時省力的不二法門。

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