專訪／Z9吳達偉力推囤房稅！柯文哲：一例一休「廢話一定要修」

記者楊亞璇／台北報導

2020選戰激烈，民眾黨主席、台北市長柯文哲創黨後，積極爭取進軍國會。對於優先法案的想法，柯文哲表示，一例一休「廢話一定要修」，另外也提及囤房稅、社會住宅議題也要解決。民眾黨板橋立委參選人吳達偉也認為，囤房稅可用於育兒補助，改善少子化。

被問到民眾黨進軍國會後，最想要優先推動什麼法案？柯文哲強調，「我們是一個解決問題的政治團體」，柯文哲說，就好像他當外科醫生，病人有病就把他治療掉，比方說像居住正義，對於社會住宅，「小英說8年蓋20萬戶一定跳票，為什麼，因為她8年蓋20萬戶裡面有5萬戶是我要蓋，結果我跳票，所以她一定跳票，啊這個就知道鬼扯」。

▲台灣民眾黨立委參選人吳達偉與柯文哲討論選情。（圖／記者林敬旻攝）



柯文哲也提及囤房稅議題，他直言，「三棟房子以內都算自住，然後第四棟到第一萬動稅率一樣，那沒道理嘛，囤房稅要解決」；柯文哲也說，還有容積移轉，「台北市容積移轉讓廠商賺了600億，可是我們容積移轉的地才值200億，400億被財團吃掉了，這公式就不對嘛」，他並抱怨，跟內政部、跟營建署講也不改。

「常常說什麼優先法案，我覺得說，我們就是把老百姓遇到的問題解決掉」。柯文哲進一步指出，「一例一休要不要休，廢話一定要休的，居住正義要不要處理，要，很多就是一條一條處理」；他更批評，他自己很不喜歡目前政府酬庸的狀況太嚴重，不希望政權輪替後，有超過6千個以上個位子要換，「我覺得那就不對了」。

▲台北市長柯文哲、立委參選人吳達偉專訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）

至於一例一休要怎麼修？柯文哲認為，一例一休應該要更有彈性一點，「我每次說醫療業跟媒體業，怎麼可能會一例一休呢，不可能的事情，開刀開到一半，說抱歉我一例一休時間到了我要下班，那刀要開完吧，肚子還打開你要給我去哪裡」。

柯文哲感嘆，「這就是不切實際，製造業的思維」，常規製造業硬是要套在服務業上面有問題，很誠實地解決我們每天遇到的問題，才是務實的態度，就好像你們說台北市有什麼政策？「其實每天在解決問題當中，就會發現建立了政策」，所以環狀線的概念啦、tod的概念啦，都是在解決問題當中慢慢想出來。

柯文哲也反問吳達偉，「你覺得你去立法院你想扮演什麼角色？」吳達偉回應，因為立法院八個委員會，他的第一志願就是內政委員會，因為台灣青年遇到的問題，大部分是內政問題，「國防外交對我們來講還有一點遠」。

吳達偉舉例，他自己有兩個小孩，而現在有很多年輕人剛剛生小孩，或者是遭遇到小孩子的教育問題、育兒問題，跟幼稚園的問題，其實都是我們這一代青年最需要迫切解決的事情，而台灣也面臨到少子化問題，日本對於少子化，是0到16歲去補助，增加財源的方式是加稅，從8%的營業稅變成10%，消費稅從8%變10%。

吳達偉接著說，「那我們國家面臨到少子化現象，我們要補助育兒政策，那我們的收入來源是什麼，是囤房稅嗎？是房屋稅嗎？是土地稅嗎？還是我們要像日本一樣，消費稅要增加，這個是需要去討論的」。





▲台北市長柯文哲、立委參選人吳達偉專訪。（圖／記者林敬旻攝）



吳達偉認為，把錢發出去，是為了鼓勵國家的少子化現在趨向於正常，輔佐青年父母去減低養兒育女的阻力，「但是以國家整體來說，這還是錢啊，你這個錢發下去，你要從哪裡把這個錢賺回來，這必須要想」，所以他將來若進入國會，第一個要進入的是內政委員會，「要推的就是囤房稅的問題」。

吳達偉說，就像市長講的，所得稅有5%到40%的差額，3間房以上才算囤房，「為什麼有人囤到10戶以上，他們沒有為這個國家的房屋的政策多付出一點心力」，他問過自己的房東，房屋稅大概1萬多左右，但是他付的房租是每個月3萬多塊，其實對房東來講，多課稅對他來講是ok的，他如果沒有課這個他錢拿去吃吃喝喝也是用掉。

吳達偉認為，國家立法的單位應該要導向說，以一個立法的角度來說，跟大家講說，我們這國家遇到了問題，現在開始來解決，「我們這國家不歡迎把這些熱錢放到房地產去，因為持有這些房地產的人，我要多從你身上拿一些東西回來，補助我這國家面臨到的一些包括少子化包括高房價的問題」。

「因為這個是國安問題啊！」吳達偉強調，從數據上來看，以全球來說，台灣都是前五嚴重的國家，「那現在政府沒有要解決這樣的問題，也不敢去踏出這一步的時候，那不好意思我們第三勢力就要強推這一塊。」