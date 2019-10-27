調查發現台灣人覺得「自己來」更快樂？6大害羞性知識一次告訴你

相信各位在座的觀眾們，一定都有「自己來」的經驗，不要再說自己來是男生的專利，女生也一樣會讓自己開心到翻的！情趣用品《TENGA》做了一項橫跨多國的「2019全球自慰大調查」，絕對讓你顛覆對「自己來」的想像！更針對台灣男女做更深入的「性事」大調查，據說台灣人在做「那黨事」時，最愛聽這個樂團的歌！一起來剖析自己來的奧妙吧～

「自己來」經驗台灣奪亞洲之冠



雖然亞洲在其他國家的偷偷自己摸的經驗屬吊車尾，但台灣竟然以「80%男女有自己來經驗」位居亞洲之冠，莫非是另類的台灣之光！台灣人平均16.5歲就開始自慰，換句話說高中就有自己來的經驗，現在的小孩真的太早熟了（羞）。但A片大國更厲害來個14.6歲竟然更低，這部分日本勇奪第一的寶座（來賓拍手）！

從朋友身上學自己來知識



台灣人的「自己來初體驗」大家表示第一次都是「靠自己摸索」點在哪。更有趣的是台灣男生最多學習的方式是「從朋友學習知識」！想當初學生時期，男同學們一起討論色色的事都覺得超疑問，沒想到原來是獲取正確知識的方法，只有極少數的人是從健康教育課學習到「自慰知識」，健教老師懊惱了！

滿滿高潮感這樣來！



不過究竟為何要自己來呢？日、中、韓的朋友們表示是為了「滿足性愉悅」，但台灣朋友就不這麼覺得了！大多人覺得自慰，單純是為了「緩解性需求」，為了滿足生理需求大過心理需求。男生自己來的時間更抓在6~10分鐘解決，最長不超過30分鐘。女生則希望在15分鐘之內結束，最快5分鐘就想結束！並且台灣男女表示都能在自慰的時候，得到滿滿的高潮感！

這方面男女更是大不同



80%以上的台灣男性會在自己來時看A片助興，但台灣女生卻以性幻想居多。且男性注重刺激感，野外或是一些人多的地方都很可以，女生則會比較注重舒適感，點到最重要！說到這黨害羞事，不能錯過的當然是「性幻想對象」，沒男友的、有男友的，相信你們絕對不會把另一半當作「性幻想對象」！台灣多以明星居多，林志玲、湯姆克魯斯竟然都榜上有名！

DIY比較快樂？



到底自己來跟伴侶一起哪個比較Happy呢～只有不到4成的男女覺得與伴（做）侶（愛）一起時比較快樂。男生卻因為喜歡刺激感，因此喜歡與女友一起玩最快樂！但反觀女生卻覺得不好意思在性愛時糾正伴侶，因此自慰的時候，才會知道一些另一半不知道的神秘小地方，儂編相信自己的點真的只有自己知道在哪！

聽五月天、周杰倫會變勇猛？



相信在自己來或與另一半火熱時，氣氛是很重要的，不論燈光或音樂都是必需品，但沒想到台灣人在性愛過程中最常聽的音樂，竟是五月天與周杰倫的居多，莫非是要聽著〈突然好想你〉做吧？儂編是覺得真的超怪！另外引起慾火的戰袍也很重要，台灣男生覺得自己穿內褲是最性感的，不過儂編覺得身材還是要練一下比較好，女生則覺得自己穿著睡衣最能撩起男伴的性趣！今天就去網購「蕾絲簍空細肩帶睡衣」～不過先有男友好像更重要！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest、TENGA、shutterstock



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