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她公開男友暴力卻被網罵「活該被打」！Me too運動3週年必看

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▲▼示意圖,性侵,傷心,獨,濫用,鬱悶,女,情感,表達,健康,問題,情感（圖／123RF）

▲韓國文學《他人》敘述不同的3名女性，都成為親密關係受害者或遭遇性暴力。（示意圖／123RF）

記者林育綾／綜合報導

韓國文學近年實力大爆發！2016年作家趙南柱小說《82年生的金智英》點燃韓國「#MeToo運動」，也改編為電影由孔劉和鄭有美飾演；今年出版來台最受矚目則是姜禾吉的《他人》，敘述不同的3名女性都遭受到性暴力，其中一位決定將男友的暴行公開PO上網，起初大眾與她同一陣線，後來輿論卻突然翻轉，讓她成為「活該被打的女人」，如今也被列為Me too運動3週年必看作品！

韓國作家姜禾吉透過3個看似已經沒有交集的女人，3段看似迥異的人生，以3個視角作為敘事者輪流發聲，一步步揭開往事的線索。貞雅、秀珍、宥利，她們都在不同的生命階段中，遭遇性暴力或成為親密關係的受害者，竭盡全力想當個與自己無關的「他人」，卻用自己受的傷，反過來傷害彼此。

請繼續往下閱讀...

▲▼示意圖。（圖／123RF）

▲有些人會把受害歸咎於人格特質使然。（示意圖／123RF）

貞雅被男友打之後，仍試著理解他，「因為我不想承認自己是會被男人毒打的女人，所以我接受了他說：他也被我傷害，他的人生很辛苦，他真心感到抱歉，還有──他真的很愛我。」

同事們對貞雅說「你不像是會碰到這種事的女生」，秀珍則對她說「你就是活該被打的女人」，而秀珍自己曾遭遇性侵，也常常在腦海糾纏著想法「也許我不值得被愛，我大概就是那種可以被強暴的女人」，將受害歸咎於人格特質使然。

第3位主角宥利長得漂亮，外號「吸塵器」，男生們私下說她「來者不拒」、「照單全收」、「隨時可以跟她上床」。而她也擔心，若每次都拒絕，最後自己真的會成為孤零零的一個人，因此她告訴自己：男人沒有那麼惡劣，在得到想要的之前，男人都非常溫柔。

▲▼ 《他人》作者姜禾吉（圖／時報出版提供）

▲韓國作家姜禾吉寫《他人》獲得第22屆韓民族文學獎。（圖／時報出版提供）

作者姜禾吉1986年生於全州，2012年以短篇小說〈房間〉入選京鄉新聞新春文藝，正式進入文壇。曾獲第8屆青年作家獎，並以長篇小說《他人》獲得第22屆韓民族文學獎。另著有短篇小說集《沒關係的人》。

《他人》出版後在韓國引起話題，今年8月中文版由時報出版發行，如今10月的 #Metoo運動3週年，也被列為必讀作品之一。作家楊婕說「這是本每個人都看得懂，但很少人能坦然喜歡的書。」小說家尹成姬則說，「想成為『他人』意味著終究不能拋棄自己。我認為在女性能自主的範圍內，這也許是她們最激烈的掙扎。」朱元奎稱讚「《他人》會成為世人記憶中最強烈又具爭議性的作品！」

▲▼韓國小說《他人》，作家姜禾吉。（圖／時報出版）

▲韓國小說《他人》出版後引起台韓兩地話題。（圖／時報出版）

《82年生的金智英》改編電影預告：

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