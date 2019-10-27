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台鐵台北、基隆車班發「防狼噴霧」　路警、列車長這樣說

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▲▼台鐵試辦發配防狼噴霧器給列車長防身（圖／記者賴文萱攝）

▲列車長可將防狼噴霧配置在腰間，若遇旅客不理性攻擊可隨時拿出防身。（圖／記者賴文萱攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

台鐵21日配發隨身防身噴霧器給列車長，初步採購180瓶，鎖定台北及基隆車班試辦2個月，但有人質疑若遇乘客持刀，噴霧是否能真正發揮作用。有鐵路警察表示，列車長應該先疏散旅客再做對峙談判，噴霧器是有用的，至少可以防身；另一名列車長也說，有一定效果，但建議能不用還是盡量別用。

台鐵列車上攻擊事件頻傳，鐵路警察李承翰7月3日被乘客持刀攻擊，後來又出現男子逃票拒絕查票，咬傷車長，還有乘客沒錢補票，拿安全帽打列車長叫囂，讓第一線人員暴露在危險之中。台鐵因此採購180瓶防狼噴霧，先鎖定台北車班、基隆車班試辦2個月，未來若成效良好，將再配發給全台列車長防身。

請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵試辦發配防狼噴霧器給列車長防身（圖／記者賴文萱攝）

▲水柱型防狼噴霧的有效距離為3至6米。

不願具名的鐵路警察表示，一般路警遇到乘客出現攻擊行為時，會先大聲喝斥，如果對方未將武器放下，就會左手拿柱狀辣椒水、右手拿三節伸縮警棍制止，不可能會用到槍。防身噴霧器是否真正有效？他說，水柱狀的防狼噴霧可以精準打到臉部，讓對方眼睛、鼻子暫時失去功能，也不會像霧狀易受風向影響，至少有一定防身效果，建議應該先疏散旅客再做對峙談判。

台鐵列車長、台鐵產業工會監事張育豪表示，試辦階段先從北部車站開始，北部已經有3天的內部教育訓練，有一定的效果。他說，遇到乘客已經持刀做出攻擊行為先使用噴霧器，若對方只是持刀，但並未做出攻擊行為時，會先疏散旅客為優先，待列車進站後再請鐵路警察幫忙處理。

「建議不用就盡量不要用到！」張育豪表示，列車長在與旅客對談時，盡量別激怒旅客，像是驗票時，當對方不願配合，先柔性勸導，對方出現不耐煩或其他情緒時，也別透過對講機當下呼叫，因為有些人聽到路警要上車處理，可能會不舒服而做出暴力回應。

▲▼台鐵產工秘書長蕭農瑀與車長張育豪。（圖／記者胡順惠攝）

▲台鐵列車長、台鐵產業工會監事張育豪（右）。（圖／記者胡順惠攝）

列車長使用防狼噴霧其實有制訂一套SOP，首先要做好通報行為，通報完後到現場進行處理，原則上先跟旅客溝通，但若溝通過後，旅客仍有失去理智的脫序行為，列車長就可使用防狼噴霧保護自己跟旅客安全，讓對方失去攻擊性的能力。

鐵路警察局台北分局助教蔡宗翰則則建議，列車長使用前要先做對象評估，因為防狼噴霧後會刺激心跳加速，老弱婦孺、吸毒、飲酒過量者，不建議使用；另外，防狼噴霧的有效距離為3至6米，在距離太近的時候拿出來，可能會激怒對方，或可能發生肢體衝突被搶走。

▲▼台鐵局將試辦列車長配置防身噴霧劑。（圖／台鐵局提供）

▲防身噴霧器一支約可噴20到25次，價格落在500到600元。

蔡宗翰說，建議列車長在3到6米情況下，再使用水柱型噴霧射擊，這在密閉空間也不會影響到其他乘客。若正確射擊到對方的臉部，在5至10秒後，對方就會喪失視覺能力，並有打噴嚏或咳嗽的現象，喪失反擊能力。

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