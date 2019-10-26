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女力崛起　巨大搶攻高端電動車市場挹注營運可期

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▲巨大集團董事長杜綉珍（圖中）創立全球唯一專屬女性的自行車品牌Liv，看好女性市場也是巨大集團未來重要的成長動能。（圖／記者林淑慧攝）

▲巨大集團董事長杜綉珍（圖中）創立全球唯一專屬女性的自行車品牌Liv，看好女性市場也是巨大集團未來重要的成長動能。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

巨大集團董事長杜綉珍今（26）日表示，受惠電動自行車在歐美紐澳市場持續熱銷，帶動9月營收60.11億元，年增4.97%，創歷史新高，預估電動自行車占全年營收佔比，可望較去年成長，挹注公司營運成長可期。

杜綉珍於2008年創立全球唯一專屬女性的自行車品牌Liv，期望從女性的觀點，打造女性騎乘所需的自行車產品與服務。Liv Cycling贊助的UCI職業級女子車隊CCC-Liv於25日挑戰台灣KOM東進武嶺爬坡公路賽，並由南非選手Ashleigh Moolman-Pasio以3:51:55拿下女子冠軍。

請繼續往下閱讀...

巨大集團今天舉辦職業級女子車隊CCC-Liv來台記者會，杜綉珍表示，巨大以「Liv Beyond.」為品牌精神，鼓勵女性用實際的騎乘體驗激盪出全新的自信與體悟。女性市場也是巨大集團未來重要的成長動能之一。

巨大指出，因應歐洲電動自行車的強烈需求，集團將產線移至台灣，積極供應歐洲市場的需求，未來巨大東歐廠完成之後，將可以由歐洲廠直接短鏈供應，不只提高效能，並可提高產能，在電動自行車需求快速成長的趨勢下，掌握市場需求。

依據財報，今年上半年巨大每股稅後純益4.59元，較去年同期2.87元大增，巨大表示，大陸市場表現已走出谷底，「在隧道裡已看見光」，加上電動自行車熱銷挹注，看好明年營運表現。

►拚事業也要顧面子，這款CP值很可以！

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