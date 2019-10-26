他分享「裝修失敗的房子」悲劇照　網一看狂讚：該給裝潢師加雞腿

圖文／鏡週刊

有一位日本網友在推特分享一張室內裝修局部照，圖說是「裝修失敗的房子」，卻吸引大批網友瘋狂留言分享轉發，大讚「這明明就是好設計」，怎麼回事？

仔細看這張圖，原來屋頂的燈飾接合處和開燈後的光源結合後，乍看之下意外激似女性的乳房，而且罩杯還不小！驚人的視覺錯覺趣圖貼出後，吸引了近10萬網友湧入按讚。

來朝聖的網友熱烈討論：「胸宅」、「乳香世家」、「能晃一下燈嗎？感覺很壯觀」、「單身久了，開個燈都想騎房子」、「別浪費我時間好嗎？我看了三小時」、「設計這個的是天才中的變態」、「應該是給裝修師傅加雞腿」。

無獨有偶，今年2月台灣也曾有網友分享一張因為視覺錯覺引發害羞遐想的室內照片。

這位網友在臉書社團《爆笑公社》貼文，寢具店老闆娘傳給客人一張照片，客人大驚「以為是要傳給老公的私照傳錯人，還問我這顏色可以嗎？」原來照片乍看疑似為身穿桃紅色系碎花內褲、雙腿大開的女人下體，讓原PO傻眼愣住。不過他冷靜下來再度仔細檢視……才發現原來照片上下拍反啦！

網友爆笑回應：「真的超像該邊」、「就是絕對領域啊」、「老闆娘訂單變多了」、「褲子都脫了，最後才跟我說要反著看」，有網友要原PO「趕快教老闆娘怎麼旋轉照片」，不然會引起家庭革命呀！



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