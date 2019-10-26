嘉義地檢反賄選挑戰「太平雲梯」　檢舉立委賄選獎金最高1000萬

▲全民反賄選六路登山大會師宣導活動。（圖／嘉義地檢署提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地方檢察署26日與嘉義縣梅山鄉太平社區發展協會、財團法人台灣更生保護會嘉義分會及嘉義榮民服務處共同舉辦「全民反賄選六路登山大會師宣導活動」，規劃有半天寮步道、龜仔頭步道、蜈蜞坪步道、獨立山步道、梨仔腳山山步道以及太平雲梯環狀步道等六條不同難易程度的登山路線，計有約1,000名民眾扶老攜幼共襄盛舉，建構全民運動的優質風氣，同時有效宣導反賄選。

參加民眾分別從六條路線出發，然後集結在嘉義縣梅山鄉太平國小操場，地檢署提供印有「各路英雄來反賄 齊登太平迎盛世」的宣導毛巾給參與民眾，藉由登山進行宣導反賄選。

在會師儀式上，檢察長繆卓然上台呼籲民眾，明年初立法委員與總統、副總統的選舉，能一起加入反賄選的行列，並說明賄選刑責為3年以上10年以下有期徒刑，民眾千萬不要輕易以身試法，鼓勵民眾拒絕買票、賣票，也要勇於檢舉買票者。

檢舉立法委員候選人賄選獎金最高金額新台幣1000萬元，檢舉總統、副總統候選人賄選獎金最高金額新台幣1500萬元，檢察機關對於檢舉者絕對會依證人保護法予以保密，希望民眾可以放心，共同來打造乾淨、公平的選舉。



反賄選理念的宣導不僅是一種法治教育、道德教育，也是預防犯罪的重要工作，更攸關著整個國家民主的發展與政治的清明。該活動以登山行銷反賄選理念，並充分運用外部機關、團體等社會資源，有效將反賄選理念傳達到各個角落。