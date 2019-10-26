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讓肺癌病友不孤單　奇美醫學中心辦病友會強化抗癌正能量

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▲奇美醫學中心於舉辦肺癌病友會活動，有約40位病友及家屬踴躍出席。（圖／記者林悅翻攝）

▲奇美醫學中心於舉辦肺癌病友會活動，有約40位病友及家屬踴躍出席。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心26日上午舉辦肺癌病友會活動，約40位病友及家屬踴躍出席，活動由胸腔內科主任暨肺癌團隊召集人謝俊民，介紹肺癌病友會的目的，期許透過活動辦理，促進肺癌病友間之經驗交流與支持，減少罹癌之無助與焦慮感，增進病友對疾病的了解，進而提升自我照護能力，同時鼓勵病人積極面對抗癌這件事。

活動開場先由謝俊民主任簡單說明目前奇美醫學中心肺癌治療現況，另外特地安排兩場專題演講，第1場由胸腔內科主治醫師江國華主講「肺癌治療新知~免疫療法」，內容從病人治療期間所關心的何謂免疫療法聊起，讓病人了解免疫療法是如何治療肺癌。

胸腔內科醫師江國華說明，免疫細胞主要是保護我們身體不會遭受到外界有害物質侵害。細菌、病毒就不用說，哪怕是一點點異物跑進到我們體內，一旦被免疫細胞識別也會被清除，若我們體內的細胞發生變異而成為癌細胞之後，免疫細胞也會盡可能將其清除，故免疫療法就是在提升我們體內的免疫細胞去清除癌細胞！重要的是醫師如何評估病人的狀況選擇適合的藥物？這也改變了以往病人在新聞或網路中獲得的不正確觀念；而很多病人共同感受的議題，是有關免疫治療期間的副作用要如何照護，在江國華醫師演講的過程中也有充分的互動、討論。

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第2場專題演講是由營養科營養師戴紋君主講，何謂均衡飲食？目的為何？飲食的迷思？抗癌過程中，產生的副作用飲食要如何調整才適合病人使用？演講會上都有完整的解說。

營養師戴紋君表示，營養師會評估病人的抽血數據、體重變化，配合目前治療或產生的副作用，提供合適的飲食建議，有關上述的問題也呼籲，病人在接受藥物治療期間若有營養方面的問題，可諮詢營養師。

謝俊民表示，從這次活動，病人表達如此熱烈的迴響，2020年會再舉辦1場肺癌病友會，病友及家屬都可免費參加，鼓勵大家向癌症資源中心預約報名，報名專線06-2812811轉分機53971，竭誠歡迎有興趣的病友及家屬踴躍報名參與。

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