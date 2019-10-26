影／澎湖建海底隧道…韓國瑜不敢承諾舉「高山掛國旗」自嘲：我長得很傻嗎

記者洪靖宜、洪正達／澎湖報導

國民黨總統參選人韓國瑜，全力準備2020年總統大選，請假展開傾聽之旅，26日下午前往澎湖，晚間8時轉赴救國團，與地方基層幹部舉行1個小時的座談會，不少民眾提到澎湖對外交通問題，包含七美機場跑道延伸及海底隧道，但韓國瑜顯得保留，更提到日前講到的高山掛國旗議題更提「我長得像很傻的樣子嗎」，表示這是重大工程不能立刻回覆。

▲國民黨總統參選人韓國瑜到澎湖展開傾聽之旅。（圖／記者洪正達攝）

座談會當中，不少民眾提到七美機場常因天候差、跑道短就停飛，交通非常不便，民眾需要一條安全舒適回家的路，希望韓國瑜能到七美走一趟，不過這次韓國瑜回話顯得保留，他說「七美地區跑道延長我們來研究一下，不能隨便講，做不到沒辦法交代」。

▲國民黨總統參選人韓國瑜到澎湖 。（圖／記者洪正達攝）

有民眾提到，澎湖對外交通不方便，需要隨時能走的海底隧道，韓國瑜則說「海底隧道這個大工程，我不敢隨便承諾，這比高山掛國旗爭議大，其實高山國旗我只是說每座高山掛國旗不太容易，我們來了解試試看，黑韓就來了，說韓國瑜這傻瓜腦袋不清楚，每座高山掛國旗可能嗎，我長得像很傻的樣子嗎，所以講到海底隧道韓國瑜又開始掉到地雷裡面，所以重大工程必須評估，不能立刻答覆」。

至於澎湖觀光問題，韓國瑜用《高山青》來比喻，其中「阿里山的姑娘美如水」一句歌詞讓國外人聽到這首歌一定要來看阿里山的姑娘，另外一首歌《大阪城的姑娘》，他說「之前台北縣民意代表去大阪城，經過大阪城要下車，因為歌詞寫大阪城姑娘辮子長，而且妹妹也會跟著嫁過來，歌詞這樣寫，一聽大家很激動，沒想到一去全部是歐巴桑，韓國瑜提《外婆澎湖灣》，問到澎湖準備好了嗎，華僑來想看澎湖灣，但說實在就是一個海灣，但很滿足」。

▲澎湖縣長賴峰偉 。（圖／記者洪正達攝）

另外，澎湖縣長賴峰偉表示跟韓國瑜討論到小三通問題，韓國瑜認為金門有那澎湖也應該要有，因此韓國瑜選上總統的話，澎湖小三通沒問題，韓國瑜在旁點點頭，他說「尤其大陸觀光客多，有小三通後商機加倍，尤其天氣對大陸客都是小事」。