鐵騎環島慶校慶　看見空大「處處是教室」辦學理念

▲空大校長陳松柏率教職員，鐵騎環島慶校慶。（圖／廖建智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台許多縣市都設有學習指導中心的國立空中大學，校長陳松柏為慶祝空大33年校慶，帶領該校教職員，於新北校區出發，展開為期10天的鐵騎環島行，預計於27日結束。空大桃園校友廖建智說，以鐵騎環島慶校慶的方式，不但環保且可讓遍布各縣市的校友有參與感，看見空大「人人有書讀、處處是教室」的辦學理念。

廖建智26日指出，以鐵馬環島行慶33週年校慶，相當具有意義。校長陳松柏率領蘆洲校本部教職員10多人， 18日開始進行為期10天的鐵騎環島行，首日即抵桃園學習指導中心-中壢家商的校門口，受到在地校友會分別以陪騎或於定點等候的方式歡迎。

▲桃園學習指導中心，歡迎空大鐵騎環島慶校慶成員。（圖／廖建智提供）

而這段期間，陳校長的臉書陸續PO出環島行，所抵達各縣市學習指導中心的訊息，看到各地校友們的熱情，展開慶校慶切蛋糕歡樂的開心畫面，深切感受以鐵騎環島慶校慶的方式，不但連繫各地校友的情誼，也如同進行各縣市指導學習中心的巡禮，同時實現空大「人人有書讀、處處是教室」的辦學理念。

▲桃園學習指導中心，歡迎空大鐵騎環島慶校慶成員。（圖／廖建智提供）

據指出，空中大學是國內各大學中、領先推動遠距教學的學校，並在許多縣市都設有學習指導中心，讓每個有心向學的人，都能跨越知識的高牆，全盛時期曾招收五萬名學生，是全國最多學生的大學。

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