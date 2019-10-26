影／紓解澎湖交通一票難求　韓國瑜新解：離島支援，犧牲一點舒適性

記者洪正達、洪靖宜／澎湖報導
韓國瑜全台傾聽之旅來到澎湖縣首日，便與在地居民展開會談，有民眾抱怨異鄉遊子每逢過年過節返鄉時，船票與飛機票皆一票難求，韓國瑜表示，未來若入主中央，將設法調動其他離島運具，加入支援，韓強調「未來將會探討配套措施」，並承諾居民會解決交通問題。
▲韓國瑜澎湖地方座談會，提及若入主中央將會協助解決交通問題。（圖／記者洪正達攝） 韓國瑜表示，對異鄉遊子來說，尤其是對住在離島地區的人來說，過年過節返鄉都相當困難，未來初步將會調動其他離島的船隻加入支援，也許會犧牲一點舒適性，不過對歸心似箭，能快點回到家的人來說是值得的。 據了解，韓國瑜前幾次失言風波後，26日在澎湖救國團的地方座談中顯然已相當不一樣，有民眾提小三通到澎湖，甚至有人提「台澎跨海大橋」，韓皆思考一陣後回答「會研議、評估」，其中相較高山升旗台、大學生出國遊學等較爭議的部分，澎湖地方座談已含蓄許多。
韓國瑜表示，對異鄉遊子來說，尤其是對住在離島地區的人來說，過年過節返鄉都相當困難，未來初步將會調動其他離島的船隻加入支援，也許會犧牲一點舒適性，不過對歸心似箭，能快點回到家的人來說是值得的。
據了解，韓國瑜前幾次失言風波後，26日在澎湖救國團的地方座談中顯然已相當不一樣，有民眾提小三通到澎湖，甚至有人提「台澎跨海大橋」，韓皆思考一陣後回答「會研議、評估」，其中相較高山升旗台、大學生出國遊學等較爭議的部分，澎湖地方座談已含蓄許多。