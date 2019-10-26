影／紓解澎湖交通一票難求　韓國瑜新解：離島支援，犧牲一點舒適性

韓國瑜表示，對異鄉遊子來說，尤其是對住在離島地區的人來說，過年過節返鄉都相當困難，未來初步將會調動其他離島的船隻加入支援，也許會犧牲一點舒適性，不過對歸心似箭，能快點回到家的人來說是值得的。

據了解，韓國瑜前幾次失言風波後，26日在澎湖救國團的地方座談中顯然已相當不一樣，有民眾提小三通到澎湖，甚至有人提「台澎跨海大橋」，韓皆思考一陣後回答「會研議、評估」，其中相較高山升旗台、大學生出國遊學等較爭議的部分，澎湖地方座談已含蓄許多。