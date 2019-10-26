　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／紓解澎湖交通一票難求　韓國瑜新解：離島支援，犧牲一點舒適性

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者洪正達、洪靖宜／澎湖報導

韓國瑜全台傾聽之旅來到澎湖縣首日，便與在地居民展開會談，有民眾抱怨異鄉遊子每逢過年過節返鄉時，船票與飛機票皆一票難求，韓國瑜表示，未來若入主中央，將設法調動其他離島運具，加入支援，韓強調「未來將會探討配套措施」，並承諾居民會解決交通問題。

▲▼ 韓國瑜澎湖救國團 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜澎湖地方座談會，提及若入主中央將會協助解決交通問題。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜表示，對異鄉遊子來說，尤其是對住在離島地區的人來說，過年過節返鄉都相當困難，未來初步將會調動其他離島的船隻加入支援，也許會犧牲一點舒適性，不過對歸心似箭，能快點回到家的人來說是值得的。

據了解，韓國瑜前幾次失言風波後，26日在澎湖救國團的地方座談中顯然已相當不一樣，有民眾提小三通到澎湖，甚至有人提「台澎跨海大橋」，韓皆思考一陣後回答「會研議、評估」，其中相較高山升旗台、大學生出國遊學等較爭議的部分，澎湖地方座談已含蓄許多。

ET快訊
中職／Lamigo走到終點　結束16年歷史含淚告別
信和女兒生母愛恨遭挖！「未婚懷孕分手」全因他害背巨債
砸980萬整形！她動刀百次變「真人版芭比」　前後對比照曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

《怪奇物語》11「長大了」　15歲狂炸超齡女人味…辣穿低胸比基尼！

影／紓解澎湖交通一票難求　韓國瑜新解：離島支援，犧牲一點舒適性

影／澎湖建海底隧道…韓國瑜不敢承諾舉「高山掛國旗」自嘲：我長得很傻嗎

韓國瑜飛澎湖先奔喜宴！趕赴地方座談會：講得越麻辣越好「別擔心我生氣」

中美料11月簽貿易協定　陳水扁：美國不會為了台灣犧牲自己利益

賴神回來了！初選後首場輔選在彰化　站台黃秀芳開泡泡派對

出席農業產銷後援會　蔡英文：規劃讓農民退休也能領退休金

蔡英文挺平權：原本婚姻依然美好！唯一不同「更多人一起擁有幸福」

韓國瑜「交換學生政見」！柯文哲低笑3聲「不要亂開支票」：當家不鬼扯

李問不捨鄭朝方遭韓粉攻擊：高山上都可放國旗 為何競選看板不行？

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

李艾薇、陳瑽「從對手變隊友」　和聲A-Lin 《荒唐》雞皮疙瘩掉滿地！

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

【聲林之王2】EP10 純享版｜李友廷 吳霏 楊碧琪 偽裝

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

謝飯禱告：感謝主～天天有飯吃　虔誠貴賓低頭聽到「阿們」才開動

正妹完整紀錄隆鼻手術療程 鼻孔爆血噴淚喊「我好害怕」

《怪奇物語》11「長大了」　15歲狂炸超齡女人味…辣穿低胸比基尼！

影／紓解澎湖交通一票難求　韓國瑜新解：離島支援，犧牲一點舒適性

影／澎湖建海底隧道…韓國瑜不敢承諾舉「高山掛國旗」自嘲：我長得很傻嗎

韓國瑜飛澎湖先奔喜宴！趕赴地方座談會：講得越麻辣越好「別擔心我生氣」

中美料11月簽貿易協定　陳水扁：美國不會為了台灣犧牲自己利益

賴神回來了！初選後首場輔選在彰化　站台黃秀芳開泡泡派對

出席農業產銷後援會　蔡英文：規劃讓農民退休也能領退休金

蔡英文挺平權：原本婚姻依然美好！唯一不同「更多人一起擁有幸福」

韓國瑜「交換學生政見」！柯文哲低笑3聲「不要亂開支票」：當家不鬼扯

李問不捨鄭朝方遭韓粉攻擊：高山上都可放國旗 為何競選看板不行？

跟拍印度流浪狗的一天　被踢、吃垃圾喝髒水…只看一分鐘就想哭

嘉縣環保志工全國賽　22縣市2000多人脫穎而出力奪四優勝

《怪奇物語》11「長大了」　15歲狂炸超齡女人味…辣穿低胸比基尼！

法國公開賽／戴資穎惜遭馬琳直落二　無緣晉級冠軍戰

讓性的距離更親密！同志大遊行　猛男宣導「PrEP」防愛滋

59年前「2根長辮」新甲蟲物種！　科學家命名為「格蕾塔」：承認她的貢獻

嘉義地檢反賄選挑戰「太平雲梯」　檢舉立委賄選獎金最高1000萬

花蓮監獄女管理員輕生亡！同事驚見救不回　獄方證實了

超模吉吉哈蒂德親自操刀設計！「玫瑰粉增高鞋」台灣開賣3000元有找

中職／告別賽驚喜現身！陳金鋒：Lamigo永遠烙印在心中

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

政治熱門新聞

韓國瑜：我當總統，大學生國外遊學1年

交換學生費用轉彎！　韓國瑜改口付1/2、1/3

謝震武批韓引熱議　霸氣回應了

韓國瑜現身新竹?　結果超烏龍

交換學生經費　韓國瑜：挪用前瞻預算

謝祖武臉書遭韓粉出征　韓國瑜回應了

「謝震武批韓10分鐘」　人渣文本還原現場

郭台銘曬當兵照　網友直言跟男藝人超像

王金平告別44年國會生涯　一張圖看完淒涼又催淚

謝震武「自我介紹」皺眉嘆氣：別再去找謝祖武了

全文／王金平下台一鞠躬！6千字告別44年國會生涯：不捨但這就是人生

綠委爆上節目：5來賓不知怎幫韓國瑜辯護

宋楚瑜傳話王金平：再等等　11月有結果

更多熱門

相關新聞

韓國瑜不敢承諾　自嘲：我長得很傻嗎

韓國瑜不敢承諾　自嘲：我長得很傻嗎

國民黨總統參選人韓國瑜26日下午前往澎湖，晚間8時轉赴救國團，與地方基層幹部舉行1個小時的座談會，不少民眾提到澎湖對外交通問題，包含七美機場跑道延伸及海底隧道，但韓國瑜顯得保留，更提到日前講到的高山掛國旗議題更提「我長得像很傻的樣子嗎」，表示這是重大工程不能立刻回覆。

韓抵澎湖開座談會：講的越麻辣越好

韓抵澎湖開座談會：講的越麻辣越好

賴神回來了！初選後首場輔選在彰化

賴神回來了！初選後首場輔選在彰化

出席農業產銷後援會　蔡英文：讓農民也能領退休金

出席農業產銷後援會　蔡英文：讓農民也能領退休金

蔡英文挺平權：原本婚姻依然美好！唯一不同「更多人一起擁有幸福」

蔡英文挺平權：原本婚姻依然美好！唯一不同「更多人一起擁有幸福」

關鍵字：

2020大選韓國瑜2020大選下鄉請益澎湖

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

小禎搭機「好心舉動」誤踩空姊地雷

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

騎警車載女友被譙…屁蛋妹心痛：我流產正在出血！

亡妻下葬4個月計步器多3萬步　真相氣炸

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

值勤載女友嗆人！「鷹眼帥警」身分曝光

獨居婦倒浴室　姪女15年後發現變木乃伊

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

小禎離婚爆內幕…李進良友：不只劈腿

戀上屁蛋妹為愛走鐘　同仁嘆：他是好警察

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

她搭捷運沒位子坐　開直播罵孕婦自私

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

台北警公務車載女友！女方竟是「屁蛋妹」

更多

最夯影音

更多
39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...
李艾薇、陳瑽「從對手變隊友」　和聲A-Lin 《荒唐》雞皮疙瘩掉滿地！

李艾薇、陳瑽「從對手變隊友」　和聲A-Lin 《荒唐》雞皮疙瘩掉滿地！

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面