每晚編謊言...不敢讓孩子知道媽媽病逝！台中低收父賣地瓜球獨養2童

▲妻子病逝後，台中江先生獨自扛起家計。（圖／翻攝臉書／光線）

記者邱茀濱／綜合報導

「至今每個晚上，我都還要對兒女編織各種理由和謊言，就是不敢讓他讓他們知道媽媽不會回來了。我無法接受老天，為何要帶走兩個小孩的媽媽」，這是台中江先生痛失愛人後的心聲，他在去年被公司資遣後成了低收入戶，如今得獨自撫養5歲多的兒子和3歲的女兒，還要照顧年邁的父母，但他深知他是家中唯一的支柱，於是在霧峰區黃昏市場口努力賣地瓜球，「代替老婆的責任，照顧他們」。

據臉書粉絲專頁「光線」報導，江先生19歲時和妻子相識相戀，兩人愛情長跑了10年結婚後，才生下兩位可愛的孩子。白天妻子在家帶小孩，江先生則為了維持一家的生計，有一份穩定的工作，雖然在外租房壓力不小，但妻子的賢慧明理，也讓他們一家過得甘之如飴，而看似幸福美滿的家庭，沒想到在去年7月就發生重大的變化。

報導指出，2018年7月份妻子左眼突然視線模糊，跑了多家醫院都查不出病因，一直到了8月份，她的左眼更完全失明，後來經朋友介紹北上醫院切片檢驗化驗，9月初確診為「腦部惡性腫瘤」。江先生當時為了老婆，經常台中、台北來回奔波，甚至還會到基隆的醫院，同時也要照顧到兒女，只能常常和公司請假，但最後卻不幸被資遣。

令江先生傷心的是，妻子的病情到10月份不僅沒有好轉，甚至惡化成雙眼失明；11月時更成為了植物人的狀態，在不得已的狀況下，月底將她轉進安寧病房，最後12月初就不幸離世。江先生透露，當初誤判了妻子還有6、7年的時間，「但事發前後才4個多月，在她走之前，我還不敢讓她知道病情，就連她自己都不知道怎麼走的」，甚至對孩子說聲「媽媽很愛你們」的機會也沒有。

江先生至今難以接受，每個晚上都還要對兒女編織各種理由跟謊言，「我無法接受老天，為何要帶走兩個小孩的媽媽，要拆散我們這個平淡的家，每一天心都如刀割的在淌血。」妻子剛走幾個月的時間裡，江先生都渾渾噩噩的度日，心裡還一度有乾脆和老婆「一起走」的想法。

深受打擊的江先生，每晚都需要靠著安眠藥才能入睡，過去幾個月都是靠失業補助過日子，從中低變成了低收補助，才驚覺他是家中唯一的依靠，因此得振作起來，代替妻子的責任，照顧家中年邁的父母及兒女。

江先生指出，某日他突然想起妻子在世時，非常喜歡吃地瓜球，於是開始擺起攤子，並命名為「齊心」，這樣才會有妻子每天陪在身旁的感覺。

◎齊心地瓜球攤位資訊：

地點：台中市霧峰區黃昏市場口

時間：15:00～19:00，全年無休（除非小孩生病）

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