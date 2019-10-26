　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

每晚編謊言...不敢讓孩子知道媽媽病逝！台中低收父賣地瓜球獨養2童

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼妻子病逝後，台中江先生獨自扛起家計。（圖／翻攝臉書／光線）

▲妻子病逝後，台中江先生獨自扛起家計。（圖／翻攝臉書／光線）

記者邱茀濱／綜合報導

「至今每個晚上，我都還要對兒女編織各種理由和謊言，就是不敢讓他讓他們知道媽媽不會回來了。我無法接受老天，為何要帶走兩個小孩的媽媽」，這是台中江先生痛失愛人後的心聲，他在去年被公司資遣後成了低收入戶，如今得獨自撫養5歲多的兒子和3歲的女兒，還要照顧年邁的父母，但他深知他是家中唯一的支柱，於是在霧峰區黃昏市場口努力賣地瓜球，「代替老婆的責任，照顧他們」。

據臉書粉絲專頁「光線」報導，江先生19歲時和妻子相識相戀，兩人愛情長跑了10年結婚後，才生下兩位可愛的孩子。白天妻子在家帶小孩，江先生則為了維持一家的生計，有一份穩定的工作，雖然在外租房壓力不小，但妻子的賢慧明理，也讓他們一家過得甘之如飴，而看似幸福美滿的家庭，沒想到在去年7月就發生重大的變化。

報導指出，2018年7月份妻子左眼突然視線模糊，跑了多家醫院都查不出病因，一直到了8月份，她的左眼更完全失明，後來經朋友介紹北上醫院切片檢驗化驗，9月初確診為「腦部惡性腫瘤」。江先生當時為了老婆，經常台中、台北來回奔波，甚至還會到基隆的醫院，同時也要照顧到兒女，只能常常和公司請假，但最後卻不幸被資遣。

▲▼妻子病逝後，台中江先生獨自扛起家計。（圖／翻攝臉書／光線）

令江先生傷心的是，妻子的病情到10月份不僅沒有好轉，甚至惡化成雙眼失明；11月時更成為了植物人的狀態，在不得已的狀況下，月底將她轉進安寧病房，最後12月初就不幸離世。江先生透露，當初誤判了妻子還有6、7年的時間，「但事發前後才4個多月，在她走之前，我還不敢讓她知道病情，就連她自己都不知道怎麼走的」，甚至對孩子說聲「媽媽很愛你們」的機會也沒有。

江先生至今難以接受，每個晚上都還要對兒女編織各種理由跟謊言，「我無法接受老天，為何要帶走兩個小孩的媽媽，要拆散我們這個平淡的家，每一天心都如刀割的在淌血。」妻子剛走幾個月的時間裡，江先生都渾渾噩噩的度日，心裡還一度有乾脆和老婆「一起走」的想法。

深受打擊的江先生，每晚都需要靠著安眠藥才能入睡，過去幾個月都是靠失業補助過日子，從中低變成了低收補助，才驚覺他是家中唯一的依靠，因此得振作起來，代替妻子的責任，照顧家中年邁的父母及兒女。

江先生指出，某日他突然想起妻子在世時，非常喜歡吃地瓜球，於是開始擺起攤子，並命名為「齊心」，這樣才會有妻子每天陪在身旁的感覺。

▲▼妻子病逝後，台中江先生獨自扛起家計。（圖／翻攝臉書／光線）

◎齊心地瓜球攤位資訊：

地點：台中市霧峰區黃昏市場口

時間：15:00～19:00，全年無休（除非小孩生病）

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
中職／Lamigo走到終點　結束16年歷史含淚告別
信和女兒生母愛恨遭挖！「未婚懷孕分手」全因他害背巨債
砸980萬整形！她動刀百次變「真人版芭比」　前後對比照曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

每晚編謊言...不敢讓孩子知道媽媽病逝！台中低收父賣地瓜球獨養2童

嘉縣環保志工全國賽　22縣市2000多人脫穎而出力奪四優勝

嘉義地檢反賄選挑戰「太平雲梯」　檢舉立委賄選獎金最高1000萬

傳承各種技藝樣樣行　桃市社會局長鄭貴華期許未來也成達人

林鐵及文資處養護人員體能考試　嘉義縣市應試者過半

鐵騎環島慶校慶　看見空大「處處是教室」辦學理念

徵工讀生被黑「找臨演扮韓粉」！男大生遭公審個資瘋傳　被迫關臉書

吉祥物「魚頭君」領軍北上　黃偉哲向台北消費群推薦台南虱目魚

年辦300場徵才活動　桃市勞動局媒合就業率達7成以上

台南農特產品展售會120攤破紀錄　黃偉哲盼中央與地方攜手再創佳績

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

英國凍屍案6越南籍家屬崩潰找人　疑罹難女孩最後訊息：媽我要死了

不滿車上沒位子！女開直播痛罵　「生小孩很無恥」禁止孕婦坐捷運

韓國瑜開支票：只要當總統，大學生國外遊學1年「費用我想辦法」

貓貓緊抱「身旁情人」...主人手一伸　霸氣宣示主權：不准碰我的柴柴！

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

每晚編謊言...不敢讓孩子知道媽媽病逝！台中低收父賣地瓜球獨養2童

嘉縣環保志工全國賽　22縣市2000多人脫穎而出力奪四優勝

嘉義地檢反賄選挑戰「太平雲梯」　檢舉立委賄選獎金最高1000萬

傳承各種技藝樣樣行　桃市社會局長鄭貴華期許未來也成達人

林鐵及文資處養護人員體能考試　嘉義縣市應試者過半

鐵騎環島慶校慶　看見空大「處處是教室」辦學理念

徵工讀生被黑「找臨演扮韓粉」！男大生遭公審個資瘋傳　被迫關臉書

吉祥物「魚頭君」領軍北上　黃偉哲向台北消費群推薦台南虱目魚

年辦300場徵才活動　桃市勞動局媒合就業率達7成以上

台南農特產品展售會120攤破紀錄　黃偉哲盼中央與地方攜手再創佳績

韓國瑜喊「免費遊學1年」　實踐教授：一家四口年繳2.4萬付到死

《女力》梁舒涵、曾子余CP甜合體！仙姑賺飽飽「沒休過長假」

撞見19歲員工「躲公司煮飯」！老闆一聽背後原因超鼻酸　秒請大餐鼓勵

艾怡良被誤認是變裝皇后　被虧「早上扛瓦斯」沮喪吐心聲

超扯陣容！李玟MV邀一票「千萬YouTuber」　展榮展瑞也在內：她屁股很有態度

嚴正嵐、趙逸嵐「雙嵐女女戀」　同志遊行尬猛男、變裝皇后

調查發現台灣人覺得「自己來」更快樂？6大害羞性知識一次告訴你

郭富城愛女「奶音萌唱生日快樂歌」！　伸出小手牽爸融化網：爸爸眼神好寵溺

日本星巴克夢幻聖誕新品！「草莓蛋糕星冰樂」果粒融化奶油超欠喝

2女站水泥墩拍照「墜愛河」！被拉上岸狂吐紅色液體　嚇到癱軟趴地

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

地方熱門新聞

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

「找臨演扮韓粉」男大生遭抹黑　個資瘋傳

2019桃園農博　閉幕在即人潮湧現

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

嘉義地檢反賄選挑戰「太平雲梯」

台塑企業新港廠緬懷創辦人活動

于櫻櫻海端人氣高　歌迷直接用卡拉OK代碼點歌

苗栗風箏節登場　龍頭碗身亮相

林鐵及文資處養護人員體能考試

嘉縣環保志工全國賽奪四優勝

彰化鐵路高架化通過　新設2通勤站

台南火警命案郭信良議長趕往慰問

吉祥物「魚頭君」領軍推薦虱目魚

傳承各種技藝　桃市不老達人很活潑

更多熱門

相關新聞

妙齡女沉迷交友軟體　隻身尋友失聯警尋獲

妙齡女沉迷交友軟體　隻身尋友失聯警尋獲

一名23歲家住台中豐原的蒲姓妙齡女子，於本月16號離家後，與家人失聯，音信全無，經警方調閱通聯後，發現蒲女遠在新北板橋地區，還發現她最近沉迷交友軟體Lemo，其中一名與蒲女連繫的女子，恰巧是近日一起糾紛案的當日人，警方循線前往租屋處時，順利將蒲女帶回，讓擔心受怕的父母終於放下心中的大石。

貧窮線調高！北市月收<2.4萬為中低收

貧窮線調高！北市月收<2.4萬為中低收

修杰楷台中砸15萬買比利時愛馬仕

修杰楷台中砸15萬買比利時愛馬仕

成吉思汗千坪台中場館遭攔胡？　房仲估合理租金「沒那麼貴」

成吉思汗千坪台中場館遭攔胡？　房仲估合理租金「沒那麼貴」

正妹那兒出血竟是卵巢畸胎瘤惹禍

正妹那兒出血竟是卵巢畸胎瘤惹禍

關鍵字：

台中地瓜球腦部腫瘤低收入戶愛心雲

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

亡妻下葬4個月計步器多3萬步　真相氣炸

余苑綺化療「一直吐」　李亞萍無助：能怎麼辦

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

搭警車惹議　女曝診斷書：剛流產

花蓮女監管理員輕生　同事救不回

余苑綺癌症4期住院病床照曝光：我還要看小孩

39冰屍翻案？　越南14家屬報失蹤

大樓見火光　他拍到虛幻燃燒奇景

他曝「這3種女生最好追」！網：我女友就是

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

信和女兒生母愛恨遭挖！未婚懷孕分手全因他愛花錢

要迎娶了！新娘「神秘儀式」夫看傻

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

2女拍照墜愛河！被拉上岸狂吐趴地

更多

最夯影音

更多
李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器
萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面