韓國瑜飛澎湖先奔喜宴！趕赴地方座談會：講得越麻辣越好「別擔心我生氣」

▲韓國瑜飛抵澎湖，大批韓粉包圍高喊「凍蒜」。（圖／翻攝土包子志工團臉書）



記者許力方、洪靖宜、洪正達／澎湖報導

國民黨總統參選人韓國瑜全力投入大選，26日晚間搭機抵達澎湖，大批韓粉包圍接機，狂喊「韓國瑜，凍蒜！」韓國瑜下機後先出席澎湖縣議會黨團書記長呂光宇的娶媳喜宴，接著趕到救國團，和地方民代等基層幹部舉行1小時座談會，大談希望「發言越麻辣越好，不用擔心讓我生氣！」

韓國瑜向高雄市政府請假，展開傾聽之旅，繼去年替澎湖縣長賴峰偉造勢後，睽違一年，於26日晚間約7時再度踏上澎湖之旅，近百名韓粉帶著國旗現身，包括澎湖退休警察團也到場接機，吶喊「韓國瑜凍蒜！」一路護送他離開。第一站韓國瑜先行趕往澎澄飯店，短暫出席呂光宇娶媳喜宴，並於晚間8時轉赴救國團。

韓國瑜和地方民代、黨代表及八百壯士等基層幹部展開一小時的座談會，有基層機動大喊「總統好！」引發現場一陣鼓舞，他致詞時強調，此行是傾聽之旅，所以請大家踴躍發言，「我開會有個習慣，講的越麻辣越好，千萬不要輕描淡寫，有什麼意見沒關係，我很能接受不同聲量的人，不用擔心不客氣讓我生氣」，要來傾聽真實的民意，看怎麼樣能讓澎湖建設得更好。

澎湖因有大批軍公教人口，選民結構原本藍大於綠，去年成功輔選國民黨提名的賴峰偉當選縣長，就看今年韓國瑜能否靠自己持續穩固票倉。至於27日韓國瑜的行程也是馬不停蹄，一早先參拜時裡水仙宮，再參加冬泳開幕式，以及參拜馬公天后宮，約10時時出席聯合競選總部成立，晚間北上到台北，參加青年政策論壇。