吉祥物「魚頭君」領軍北上　黃偉哲向台北消費群推薦台南虱目魚

▲台南市吉祥物「魚頭君」率領南縣區漁會及第一漁權會，26日前進台北市寶慶大遠百及新北市板橋大遠百熱點，辦理台南優質虱目魚快閃行銷推廣活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市虱目魚文化季活動現正如火如荼的進行中，台南市長黃偉哲再當代言人，向全國推廣台南市當令虱目魚產品；南市府自10月26、27日、11月2、3日，由台南市吉祥物「魚頭君」率領南縣區漁會及第一漁權會，26日前進台北市寶慶大遠百及新北市板橋大遠百熱點，辦理台南優質虱目魚快閃行銷推廣活動。

台南市長黃偉哲誠摯邀請台北及新北地區的民眾前來採購，一起享用最當令的虱目魚滋味。黃偉哲表示，台南是虱目魚的故鄉，養殖面積、產量及產值皆為全台第一，可以說大家所吃的虱目魚，每兩尾就有1尾是台南養殖的；近幾年來，國內消費者越來越重視食安問題，台南市政府為強化台南市虱目魚品質並區隔市場，積極輔導轄內漁民，取得符合食安五環的溯源及產銷履歷等認證，本次快閃行銷推廣活動，特別推出溯源認證虱目魚產品提供消費者購買，讓消費者能安心享用虱目魚美味滋味。

台南市政府農業局指出，虱目魚具有「高蛋白、高鈣、高膠原、低膽固醇、低熱量、低脂肪」6大特點，是養生保健的好食材，而台南市虱目魚養殖多位於沿海地區，採用鹹水養殖，肉質比他處更為鮮甜美味，希望能透過本次虱目魚快閃行銷推廣活動，將優質台南虱目魚介紹給台北及新北地區民眾，並呼籲民眾多多選購，以實際行動支持台南水產品。