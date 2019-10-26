林鐵及文資處養護人員體能考試　嘉義縣市應試者過半

▲▼ 林鐵及文資處養護人員體能考試。（圖／林鐵及文資處提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處）今年度招募軌道養護工程人員60名，預計正取15名、備取45名，10月26日在嘉義製材所辦理第一試體能測驗，27日辦理第二試口試，訂於11月1日公布錄取名單。

林鐵及文資處表示，招募是為辦理阿里山林鐵路線維護相關工作，較著重應試者體力測試，因此具有國小畢業學歷即可應試。試用期滿成績合格即可簽立不定期契約，穩定性高，且考績、年終工作獎金、僻地津貼及國旅卡等多項福利均比照公務人員或優於勞基法規定辦理，因此吸引166人報名，應試者其中53%應試者具大學以上學歷。

阿里山鐵路軌道養護工作雖辛苦，但具有特殊專業與文化資產保存意義，且工作穩定及優於勞基法規定之福利措施，因此吸引年輕及青壯族群報名應試。依應試者年齡分佈資料顯示，20歲至40歲輕壯族高達70%，其中最年輕者僅18歲，最年長者56歲。

本次報名應試者，以嘉義縣、市居民占58%最多，顯示阿里山鐵路獲嘉義縣、市居民認同。另為提高原住民族就業率，對於入籍嘉義縣、市達6個月以上之應試者，得於體測合格分數加10分。

林鐵及文資處表示，今年體能測試項目大致和往年相似，但因林鐵處積極添購作業機械及省力設備，改善勞動作業場所之安全性，因此，在不影響軌道維護作業需求下，調整今年的合格標準。去年提重86公斤不計時行走60公尺合格；今年調整為行走50公尺合格，每滿1公尺加1分，最高100分。去年挑重70公斤行走，30秒內完成，行走60公尺合格；今年調整為45秒內完成，行走50公尺合格，每滿1公尺加1分，最高100分。

26日體能測驗合格後，才能參加27日口試，二項成績各占總成績50%，錄取名單訂於11月1日公告於林鐵及文資處大門口及官網。