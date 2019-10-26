年辦300場徵才活動　桃市勞動局媒合就業率達7成以上

▲桃園市2019年職業訓練成果展暨就業博覽會。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市2019年職業訓練成果展暨就業博覽會、26日於中壢區中正公園舉辦

，吸引約1,600名民眾參加，場面熱絡。勞動局就服處處長劉玉儀指出，市府每年辦理300場以上各類徵才活動、成立「有頭鹿」職能訓練場，每年辦理45班次職業訓練課程，提供至少1,350個訓練名額，期增加就業率，歡迎勞工朋友多加把握。

劉玉儀說，照顧勞工、提升技能並促進市民就業，一直以來都是桃園市政府重要課題，尤其桃園市因為台商回流，創造許多優質工作職缺。市府每年媒合就業人次達9萬7,000人次，媒合率亦達7成以上。

▲桃園市2019年職業訓練成果展暨就業博覽會。（圖／市府提供）

同時，市府每年辦理300場以上各類徵才活動，並成立桃園「有頭鹿」職能訓練場，每年辦理45班次職業訓練課程，提供至少1,350個訓練名額，亦結合勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、退輔會桃園職訓中心、轄內大專校院及訓練機構在地訓練資源共同辦理在地化職業訓練教育，讓桃園市成為宜居宜業的幸福城市。

就業服務處為增加民眾職缺查詢的管道，預計今年11月1日啟用「桃園市工作職缺地圖」，未來只要利用手機、平板或電腦搜尋「桃園市工作職缺地圖」除了可以快速尋找附近的工作機會，亦可查詢桃園市轄內之職業訓練、就業促進課程及徵才活動等資訊。

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