成吉思汗展店遭黑道恐嚇！館長氣炸「沒王法嗎」...台中警局回應了

記者邱茀濱、李忠憲／台中報導

成吉思汗健身館「館長」陳之漢到台中崇徳路擴館，不料裝潢期間竟遭到黑道恐嚇，讓他氣得開直播回嗆「台中是沒有王法了嗎？」對此，台中市政府警察局26日表示，目前已聯絡相關人員到分局偵查隊協助調查，「警方絕不容許不法分子挑戰公權力」，若查明涉及不法，絕對嚴懲不待。

台中市政府警察局表示，目前已聯絡遭前房東恐嚇的工班跟設計師及現任房東到分局偵查隊進行瞭解，釐清相關案情，如有相關犯罪事證，絕對依法處理、嚴將究辦。

▲成吉思汗展店遭恐嚇，陳之漢氣炸回嗆「台中沒王法了嗎」。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）



「絕不容許不法行為挑戰公權力！」警察局強調，台中市是法治的城市，除立即調查外，同時也請轄區派出所設置巡邏箱，以加強週邊地區的治安維護。對於不法分子，警方一定會繩之以法，全力維護市民安心生活環境。

館長陳之漢今26日因台中館展店，遭到不明黑道人士恐嚇嗆聲，對方聲稱「崇德路是一個複雜的地方、希望你館長開店要想清楚，他準備4、50個兄弟等他。」讓他氣的開直播回應，「我今天是一個正當做生意的人，如果用黑道恐嚇的方式賺錢有用，那我生意也不用做了，大家都去恐嚇威脅就好。」他更要求台中市政府、議員出面嚴辦，「否則誰敢來台中做生意，台中沒有王法了嗎？」

▲陳之漢開直播回嗆。（圖／翻攝自館長臉書）



館長在直播指出，由於台中館前身是尊龍KTV，曾發生竊電風波，前黑道屋主因租客繳不出電費，被判敗訴退租，因此對現任屋主糾纏不休，甚至還派黑道到場嗆聲，十分囂張！甚至前黑道屋主竟「要求館長暫緩開館，他要重新擬約。」陳之漢表示，「你之前跟租客有糾紛，干我什麼事？」，他氣憤表示，前屋主有意見是找屋主協調，而不是他！他都照正當程序簽約，現在來找碴，說要找40.50個兄弟來慶祝他「生意興隆」，非常荒謬。

「我絕對不受黑道威脅恐嚇，台灣是一個法治國家，我還是會依照法律規定下去完成他，我館一樣照開，正當做生意。」陳之漢更呼籲，台中市政府、台中市長盧秀燕，警察局出面做主，如果「台中這麼亂」叫人家怎麼敢下去開生意？做生意前都要先繳保護費嗎？「我一定履行合約，裝潢期間還派人來亂，我一定報警。大家都不用做生意，都做黑道算了。」

館長氣憤無奈，很多台中朋友期盼我下去開館，他場勘時也認為台中是很溫暖的地方，結果裝潢不久馬上就有黑道上門，令他無奈又心寒，他「絕對不跟黑道低頭」、「一切都照法律走。」如果真因為黑道事件退租台中，市政府真的要好好想想。

▲成吉思汗選址原「尊龍KTV」場館，作為台中館據點。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！