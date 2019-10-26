台南農特產品展售會120攤破紀錄　黃偉哲盼中央與地方攜手再創佳績

▲台南市長黃偉哲偕同市議員許至椿等民意代表，出席於水萍塭公園舉行的「2019農特產品展售會-南部場」農特產品展售會，現場有120個攤位，聯合行銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2019農特產品展售會-南部場」吃喝玩樂在一起，市長黃偉哲10月26日偕同市議員許至椿、陳怡珍、呂維胤、蔡筱薇、李啓維、周麗津、Ingay Tali 穎艾達利等民意代表，出席於水萍塭公園舉行的農特產品展售會，現場有120個創歷史新高的展售攤位聚集，台南在地以及來自其他南部縣市的優質農特產品聯合行銷。

黃偉哲市長走入攤位化身帶貨王，吸引人潮，促進買氣，並感謝中央大力協助農民推廣農特產品，獲得雙贏的成果。



黃偉哲市長說，「2019農特產品展售會-南部場」聚集了來自台南在地、屏東、嘉義、高雄,以及其他南部縣市的優質農特產品,全場120個攤位創下展售會的紀錄，為了迎接在地鄉親，以及來自國內外的買氣，參展的青農、農會和產銷班都拿出最好的產品吸引人氣。





黃偉哲市長表示，台灣的農產品銷售在蔡英文總統和蘇貞昌院長的大力加持，以及外貿協會、農委會、經濟部貿易局的全力協助，今年總計到9月底,外銷出口金額是1292億元，出口量成長率9.8％，創下歷史新高的佳績，這一切都歸功於大家共同肯定台灣農產品的優良品質。





黃偉哲市長也感謝農委會推動產銷履歷制度，外貿協會和經貿局引介台灣優質的農、漁、畜產品給海外買家與消費者；因此，黃偉哲市長期許地方和中央一定要攜手合作，全力以赴,把產品的附加價值提高，就能提高銷售額,量跟質都要並進。同時也提及口蹄疫的防疫成功，並等待明年OIE正式宣布便能將芭樂銷往美國，希望來年有更好的收穫。





農業局表示，「2019農特產品展售會－南部場」這場展售活動，是公部門結合外貿協會，推廣優質農特產及拓展行銷通路的具體作為，不但網羅南部縣市的優質農特產品，例如有「總統麵」美譽的善化芝麻醬拌麵、麻豆大白柚等，展售廠商也是臥虎藏龍，共計120家優質商家或農民加入展覽，超過2成曾獲獎之廠商，包括：有「農業界奧斯卡」之稱的神農獎、百大青農及擁有產銷履歷的農產品；其他獲獎農特產品則有：台灣黑羽土雞、有機白米、糙米、屏農紅豆湯、紅藜紅豆粥、蜜漬柚子乾等。以推廣優質農特產為主軸，讓民眾與買家直接採購在地優質農產品。