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徵工讀生被黑「找臨演扮韓粉」！男大生遭公審個資瘋傳　被迫關臉書

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記者柯沛辰／綜合報導

嘉義縣一名楊姓學生在立委候選人許能通總部打工，上周依指示在臉書上徵求攝影工讀生，以拍攝國民黨總統候選人韓國瑜「嘉義傾聽之旅」。不料此舉竟被親綠粉絲專頁指稱是「徵臨演」來扮韓粉，還外流個資，害得楊姓學生接到陌生人辱罵電話，最後被迫關閉臉書。

楊姓男學生在臉書不公開社團「中正大學不分系級版」發文徵人，要找攝影工讀生，內容標明是替韓國瑜在嘉義的行程拍照，要具備手機以外的拍攝器材，攝影社成員、有作品者優先錄取，但也提醒「是國民黨行程，如果無法忍受此政黨言行，切勿應徵，以免當場發生衝突。」

▲▼徵工讀生被黑「找臨演扮韓粉」！楊姓學生遭公審個資瘋傳　被迫關臉書。（圖／東森新聞）

▲楊姓工讀生徵人攝影，個資卻遭外流，還接到辱罵電話。（圖／東森新聞）

▲▼徵工讀生被黑「找臨演扮韓粉」！楊姓學生遭公審個資瘋傳　被迫關臉書。（圖／東森新聞）

▲原文清楚標註是徵攝影工讀生，有攝影作品為佳。（圖／東森新聞）

事後，親綠粉專「只是堵藍」PO出這篇貼文的截圖，諷刺「韓導嘉義造勢要應徵臨演了，特定人物拍照，堵藍軍有沒有人要去反串呀？」貼文一出，立刻有人循文中號碼打電話辱罵，還有媒體同步報導，質疑楊姓學生是「應徵臨演當韓粉」。

楊同學無奈地說，「這篇徵人文被有心人士利用，造成更大的混亂，在他們PO完沒過幾小時，我那時候跟著候選人出去跑行程，在車上就接到了匿名電話，問我是不是在幫韓國瑜找攝影師，我回答『是』之後，對方就用三字經甚至五字經辱罵我。」

▲▼徵工讀生被黑「找臨演扮韓粉」！楊姓學生遭公審個資瘋傳　被迫關臉書。（圖／翻攝自臉書）

▲粉專貼出截圖，諷刺韓國瑜嘉義造勢要徵臨演。（圖／翻攝自臉書）

▲▼徵工讀生被黑「找臨演扮韓粉」！楊姓學生遭公審個資瘋傳　被迫關臉書。（圖／東森新聞）

▲有媒體同步報導，質疑「鋼鐵韓粉」是否真的存在？或是以相同手法「徵來的」。（圖／東森新聞）

楊同學表示，他受聘在許能通總部當攝影工讀生，但韓國瑜21日南下嘉義當天，他因為學校課程衝突無法出席，才會在臉書社團徵人，希望找人幫忙，沒想到貼文被有心人士截圖轉發，導致他的姓名、手機號碼及照片被公開，不得不先關閉臉書。

立委許能通26日上午召開記者會，相關社團及媒體未事先查證，就誤導網友及讀者，毀損楊姓學生名譽，還公開其個資，已違反刑法310條加重誹謗罪，也違反個資法，將請律師協助提告，「當工讀生受到這麼大委屈的時候，我們絕對不容忍，一定會來幫助他，一起要求法律上的公道。」

▲▼徵工讀生被黑「找臨演扮韓粉」！楊姓學生遭公審個資瘋傳　被迫關臉書。（圖／東森新聞）

▲嘉義縣山區立委候選人許能通。（圖／東森新聞）

不過，粉專「只是堵藍」對此不以為然，26日在貼文回應「話說有國民黨黨工要告堵藍加重毀謗，說我指對方是臨演？現在臨演都不演的，正大光明承認自己是黨工，不准別人說臨演。」

▲▼徵工讀生被黑「找臨演扮韓粉」！楊姓學生遭公審個資瘋傳　被迫關臉書。（圖／翻攝自臉書）

▲「只是堵藍」19日當天貼出原文截圖。（圖／經打碼處理／翻攝自臉書）

▲▼徵工讀生被黑「找臨演扮韓粉」！楊姓學生遭公審個資瘋傳　被迫關臉書。（圖／翻攝自臉書）

▲「只是堵藍」26日發文回應提告一事。（圖／翻攝自臉書，下同）

▲▼徵工讀生被黑「找臨演扮韓粉」！楊姓學生遭公審個資瘋傳　被迫關臉書。（圖／翻攝自臉書）

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