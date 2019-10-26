傳承各種技藝樣樣行　桃市社會局長鄭貴華期許未來也成達人

▲鄭貴華期許自已未來退休後，也要做一名具有正能量的達人。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

因為學習，達人永不老！桃園市2019年高手在民間-不老達人授證暨成果發表會，26日於中壢區銀河廣場展開。社會局長鄭貴華稱許12名不老達人走秀演出，看到健康活潑的開心氣象，也顯示透過學習，老人的生活可以很健康、很燦爛，期許自已未來退休後，也要做一名具有正能量的達人。

桃園市政府自2017年起，每年舉辦「不老達人」公開甄選，現已甄選出包含民俗技藝、健康運動、生活技藝、各國語文及特殊技藝等身懷絕技的124位「不老達人」。不老達人平均年齡68歲，最年長者87歲，他們平時深入社區貢獻所傳，傳承技藝，舉凡編織、氣球、運動、手工藝、語言等樣樣都行。

▲Diy搗麻糬體驗。（圖／記者楊淑媛攝）

26日活動中由鄭貴華授證的第3屆不老達人，共有12名學有專精的達人，如復興區張真光先生精湛的編織原住民圖騰，透過技藝傳承保留原住民文化，黃應昭先生精彩熱情的講古山歌，展現達人多元技藝；另外，首次公開「不老達人頌」歌曲，該曲由創作「台灣椪風茶之歌」及「台灣水蜜桃之歌」之音桃愛樂執行長于澤蓉作曲及第1屆不老達人游欣華作詞。

▲活動除有不老達人動態展演，還有DIY達人互動教室、達人作品靜態展覽攤位。



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