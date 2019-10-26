台南立委參選人李武龍　玉井競選服務處成立熱鬧滾滾

▲國民黨徵召角逐台南第二選區立委參選人李武龍玉井競選服務處成立，現場鄉親熱情加油打氣，熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



國民黨徵召角逐台南第二選區立委參選人李武龍玉井競選服務處，10月26日成立，展開競選活動，現場鄉親熱情加油打氣，熱鬧滾滾。

前台北縣長周錫瑋、前台南市議長李全教、前立委周五六、前立委李和順聯手主持，與李武龍山區顧問團跟山區後援會成員一起站台，帶領支持民眾不斷高喊「支持李武龍」、「武龍在地人，保證找到人」等口號，「凍蒜」聲不絕於耳，把誓師大會氣氛帶到最高潮。

會中吸引近千人參加，將整個會場擠得水洩不通，會後李武龍則率領車隊進入市區，親自沿街鄉親請託，獲得熱烈歡迎，所到之處許多鄉親放起鞭炮熱情迎接！

立委周五六在呼籲鄉親，過去相信周五六的，再相信周五六，一定要支持李武龍，所有人的心聲，山區的需求，李武龍一定會在立法院為大家爭區，選對人，大家才有機會，他為李武龍保證，拜託各位鄉親支持武龍，讓李武龍當選，山區才有希望。一同站台的前台南市議長李全教鼓勵山區鄉親一定要支持武龍。

前台北縣長周錫瑋表示，不分黨派，各鄉區里長都支持武龍，台南市多年都沒有進步，李武龍就是接地氣，知道基層的辛苦，要一個跟我們在一起的立委，請大家支持武龍，支持年輕人，讓年輕人出來服務，國家才會有未來。

前立委李和順表示，地方要發展，讓台灣環境更好，要選為人民打拼的立委，不要選平時看不到人，選舉才出現看到人的立委，要救台灣，台灣要安定，做不好就要換人，2020年1月11日，我們的命運掌握在自己手上，讓李武龍來為鄉親打拼服務，立委選李武龍，總統選韓國瑜。

李武龍開場就奔向人群，擁抱鄉親，展現出敢拚的衝勁，親民的舉動，讓鄉親們大喊”凍蒜”，立委參選人李武龍在大會致詞首先感謝鄉親長期的栽培和支持，眾多鄉親更在這段時間鼓勵他，既然要出來為鄉親服務，就要走遍每個角落去了解地方上對這些政策有沒有滿意，有沒有需要改進，尤其農產品產銷地區觀光的訴求，和水資源保護區土地解編的急迫性，所以從四月份走到現在，走過多少地方無法計算，選舉只剩不到3個月，大家繼續堅持下去，162里實在很大，請鄉親幫忙支持宣傳，在1月11日支持李武龍，順利當選後，一一為鄉親實現心聲。