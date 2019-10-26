台塑企業新港廠健走＋園遊會　緬懷王永慶王永在

▲▼ 台塑企業新港廠緬懷創辦人紀念活動。（圖／台塑企業提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

台塑企業新港廠為緬懷兩位創辦人、王永慶及及王永在先生一生對於國家社會及企業之貢獻，並提倡其「勤勞樸實」、「運動強身」及貫徹「取之於社會，用之於社會」的理念，26日台塑企業新港廠區舉辦「緬懷創辦人紀念活動，鄉親暨員工親子健行活動」，全程以園遊會系列活動結合二手市集與弱勢團體愛心義賣、愛心捐血、社區媽媽班表演、街頭藝人表演、員工歌唱比賽等主題活動，同時邀請南區國稅局、嘉義縣財政稅務局、嘉義縣保護動物協會、自來水公司、新港郵局等進行業務宣導。

廠區早上8時舉辦親子健行活動，由台化公司副董事長洪福源鳴槍揭開活動序幕，全程約5.2公里，吸引超過三千名員工、眷屬及鄉親一同參與，大手牽小手沿著廠區外圍緩步前行。10點開始會場更有員工自行設攤，還有廠區周遭中洋村、三間村好鄰居一同設攤，還有二手市集與8家弱勢團體義賣活動，現場舞台區更有社區媽媽班熱力四射的表演及員工歌唱比賽活動。

台塑企業長期關懷新港鄉弱勢團體，定期發起員工勸募二手物資予新港扶緣服務協會，募款協助華山基金會新港分會購置「愛心專車」，且每年歲末「春節年菜」送餐關懷造訪獨居老人，溫暖長者的心。且921地震及莫拉克風災後，在嘉義縣捐建所學校老舊教室，經費約億元，其中新港鄉捐建新港國中、月眉、文昌國小及鄉立托兒所等四所學校，經費2.1億元，提供學子一個安全舒適的學習空間。

另新港鄉過去有13村老舊廟宇重建經費不足，台塑企業為維護村民的信仰中心，亦捐資協助，而2016年新港奉天宮舉辦「百年作醮」活動，台塑企業配合贊助經費參與在地宗教盛會，庇佑國泰民安，2018年4月協助新港鄉公所舉辦全民運動會，促進社區和諧及健身強國目標，另2018年8月新港鄉發生嚴重水災捐助復建費用，慰問淹水戶鄉親，發揚企業仁愛精神。

近年，國內食安問題層出不窮，已成為民眾關注焦點，嘉義縣以「農」立縣，更是全國的大糧倉，政府對在地經濟與食安把關責無旁貸，嘉義縣政府提出「食安在嘉」的施政願景，希望透過「食品安全大樓」建立國際食品安全標準，從源頭關懷縣民的健康，台塑企業捐資3億元興建食安大樓，為縣民食品安全及健康把關，縣政府為表達感佩及紀念台塑企業 王創辦人永在先生，特別將大樓命名為「永在食安大樓」，2018年10月17日舉辦落成捐交典禮，善盡企業責任。

洪福源表示，健康為人生最重要的課題，要活就要動，且環境也相當重要，新港廠已建廠超過30年，持續地進行環保改善，其中汽電共生廠的4套燃煤機組運轉現已比天然氣機組更加環保，廠大門所設立的環保看板即是讓民眾共同監督設備運轉情形，另外更投資16億將原本煙囪排放之白色水氣去除以避免民眾誤會環保異常，所以企業在環保方面的改善不遺餘力，促使廠區跟地方共存共榮。