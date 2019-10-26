嘉大百年校慶　植樹百株立基石展望下個百年

▲▼ 嘉大百年校慶，監察院長張博雅、嘉義市長黃敏惠等人至合作社前為百年碁石揭牌。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學26日在蘭潭校區舉行創校100週年慶祝活動。嘉大歷任校長、監察院張博雅院長、行政院李孟諺秘書長、嘉義市黃敏惠市長、嘉義縣翁章梁縣長、李俊俋立法委員、台灣嘉義大學校友總會張永霖理事長、國際姊妹校代表等多位貴賓，蒞校參與盛會。典禮同時頒發嘉大「108年度傑出校友獎」、「108 年度校友熱心服務獎」及「107 學年度捐資教育事業獎勵」，以表彰校友先進對於嘉大的貢獻。

▲▼ 嘉大校長艾群等人為百年校慶植樹百株。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大百年校慶特別籌辦植樹百株活動，由監察院張博雅院長等人親臨嘉大嘉農亭，參與此項有意義的開園儀式，樹苗分別種植於蘭潭及民雄校區，隨後現場貴賓至合作社前為百年碁石揭牌。百年碁石為台灣嘉義大學校友總會羅清元榮譽理事長為慶賀母校創校百週年所捐贈，由艾群校長題字嘉大校訓「誠樸 力行 創新 服務」，勉勵師生能謹記校訓，期許嘉大人秉持校訓精神邁向下一個百年。

▲▼ 嘉大百年校慶將校園打造美麗花海。（圖／記者翁伊森攝）

校長艾群表示，嘉大創校百年來，致力於教育與農業雙軌並重的穩固基礎，見證臺灣高等教育的發展成為雲嘉南山海平原知識中心及社會福祉推動中心。107年成立智慧農業中心，今年10月更獲得農委會「農業植保機考照人才培育系統建置」計畫850萬元補助，成立「無人機考照場」，負責植保機的訓練與考照，再造臺灣新農業王國。

▲▼ 嘉大百年校慶同時表揚各行業傑出校友，立委李俊俋等人在列。（圖／記者翁伊森翻攝）