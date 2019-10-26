東森自然美產學高峰會專家齊聚　王令麟：五年內要做第一名

▲王令麟在「東森自然美產學高峰會」正式宣誓東森自然美五年內要做到第一名。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

東森自然美近期積極延攬頂尖教授、醫美專家加入顧問團，對自家品牌懷抱雄心壯志的集團總裁王令麟，即使週末假日也絲毫不鬆懈，召集高階主管向海內外學者專家所組成的顧問團請益，今(10/26)下午於台北喜來登飯店召開首次「東森自然美產學高峰會」，以創新科技、分享美麗為主題，聽取國際最新科技與產業趨勢，有了超強顧問團鼎力相助，王令麟宣誓：「東森自然美五年內，要做到第一名！」

▲東森總裁王令麟(前排中)、東森自然美香港主席雷倩(前排左3)與東森副總裁(前排右4)利用週末舉辦「東森自然美產學高峰會」向海內外專家學者請益。

近期東森集團陸續與大專院校簽訂產學合作備忘錄，一方面要向學術界借重人才，也提供年輕學子好的實習機會，另一方面更重視研發技術的升級。

王令麟指出，東森要做品牌，最重要就是先提升產品品質，因此要仰賴教授、專家的專業，拿出更好的產品服務消費者。今年適逢東森購物20週年，過去優質的信譽已累積大量忠實客戶，還有粉絲數高達1千6百萬、在台灣每3人就有1人使用的超人氣網媒《ETtoday新聞雲》加持，同時進軍星馬、越南等東南亞國家的計畫已逐漸上軌道，同時擁有行銷200多個國家的草莓網布局全球，相信未來更能透過平台優勢，整合產學各界資源強強聯手。

▲東森總裁王令麟(圖中)、東森自然美獨立董事楊世緘(圖左)及東森副總裁廖尚文(圖右)共同出席東森自然美產學高峰會。

王令麟表示，今年花重金改造的自然美生技研發中心，未來也將對外開放參觀，有人證、物證、科學做見證，相信能大幅提升東森自然美的品牌公信力及好感度，同時已投資兩千五百萬人民幣的上海研發中心也將於明年落成，東森自然美即戰力陸續到位，透過東森集團核心精神「快速行動、打破常規」加乘，王令麟在顧問團前正式宣誓：「東森自然美五年內要做第一名！」，並將每季召開高峰會，聽取專業建議，徹底掌握市場先機。

▲東森自然美首席顧問陳基岱博士認為，此次東森於公開場合廣納意見的做法領先業界。

此次東森自然美產學高峰會針對自然美生技中心設置、國際研發趨勢、專利申請及醫美服務四大方向進行深度討論，東森自然美首席顧問陳基岱博士認為：透過各領域專家與會共謀對策，相信能為企業發展、商品開發以及醫美服務等各面向有正向提升，除了透過東森媒體宣傳強項結合自然美上千品項，再引入新血與新想法，勢必再創新高度；過去多數品牌在研發方面都是相對保守且低調進行，東森卻領先業界於公開場合廣納意見的做法，相信將為美容保養市場再掀一波革命。

▲臺北醫學大學管理學院院長謝邦昌大讚東森運用優勢結合各界專業，能造福消費者活得漂亮又健康。

臺北醫學大學管理學院院長謝邦昌也表示，東森不僅是台灣電商龍頭，在華人界享有盛名，未來東森結合自身電商及媒體宣傳力、東森自然美的產品、以及專業醫美醫療服務等強強結合，相信能讓消費者漂亮又健康。

王令麟強調，東森要賣的是「服務＋溫度」，過去一向以異業結合為主，最近開始做品牌，當然要做台灣第一，不只要把門打開讓世界走到家裡來，同時也要走向國際，東森要在台灣建造一個創新的商業生態，並透過產學合作讓生技美容做得更扎實，希望台灣產學研發的產品用台灣做基地，做對的事情並堅持下去。