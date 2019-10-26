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等我回來！孟晚舟隔海祝福父親任正非75歲生日　暖哭一票網友...

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▲▼孟晚舟發朋友圈為父親生日祝賀。（圖／翻攝微博／中國日報）

▲孟晚舟發朋友圈為父親生日祝賀。（圖／翻攝微博／中國日報，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

華為創辦人任正非25日過75歲生日，而人還被扣留在加拿大打官司的女兒孟晚舟，也在朋友圈為他發了一篇祝賀文。此文一出，暖哭不少網友，有人留言指出「感人，居然看哭了，希望你早點回來，放心我們會贏得你回來的」。

綜合媒體報導，華為財務長孟晚舟25日署名「豬兒」為父親寫道，「往年你的生日，我們都會團聚在一起……今年，女兒無法陪在你的身邊，嘗你的飯菜，聽你的嘮叨，摸你的皺紋，親你的笑臉，還有，受你的批評！這些，都請你先欠著哈，等我回來，你再慢慢地還哈！」文末還不忘祝福任正非，「親愛的老爸，生日快樂！」

▲▼孟晚舟發朋友圈為父親生日祝賀。（圖／翻攝微博／中國日報）

值得注意的是，孟晚舟還附上一張照片，只見她人靠在公園椅上，面帶微笑地望向遠方，左腳仍戴著電子腳鐐。據悉，這是孟晚舟在加拿大被捕後第三次發朋友圈。

此文一出，暖哭不少網友，還有人為孟晚舟加油打氣，留言表示「希望能早點回家」、「我們都等你回家」、「字如其人，端莊秀麗」、「在爸爸面前，永遠是孩子」、「這一手好字啊，再加上滿滿的情感」、「字裡行間中流露出濃濃的親情，不禁令人淚目」。

▲▼孟晚舟發朋友圈為父親生日祝賀。（圖／翻攝微博／中國日報）

孟晚舟因涉嫌違反美國對伊朗制裁，在去年於加拿大被逮捕。而在8月20號舉行完聽證會後，加拿大法院首度曝光孟晚舟去年12月在溫哥華機場被非法扣留的影片，可以看到她在正式被捕前，遭到海關盤問、搜查行李，時間更長達3小時。

▲▼孟晚舟發朋友圈為父親生日祝賀。（圖／翻攝微博／中國日報）

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