打造嘉義的蒙馬特　夢由法式甜點進駐嘉義大雅商圈

▲▼夢由甜點店小蛋糕與店內風格充滿夢幻浪漫感。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

夢由法式甜點 (Montmartre Pâtisserie )26日於號稱嘉義小天母的大雅商圈正式開幕，82年次主廚沈采瑩畢業於義守大學廚藝系西餐組、歷練米其林餐廳多年後返嘉開店，就是希望能將法式甜點獨特精緻、細膩感受帶給喜好甜點的顧客們。

▲▼夢由甜點店主廚沈采瑩。（圖／記者翁伊森攝）

沈采瑩表示，「可以自己做蛋糕給喜歡的人吃是一件很浪漫的事情！」國高中時期的少女情懷成為她學做甜點的動機，廚藝系畢業後，她不僅先在台北市大直「yellow lemon dessert bar 黃檸檬」追隨義大利主廚的創意發想，緊接著前往米其林一星的「L'ATELIER de Joël Robuchon 侯布雄法式餐廳」在日籍主廚身上學習「職人精神」，在義、日兩主廚身上她學到了甜點也是藝術發想，學習更精緻、細膩將甜點呈現，希望在自己家鄉呈現不同下午茶文化。

▲▼夢由甜點店吸引不少愛好甜點少女們到店品嘗下午茶。（圖／記者翁伊森攝）

沈采瑩說，深愛嘉義而決定返鄉創業，選擇座落在小雅路上就因為該地段、地勢與法國塞納河右岸的一座130公尺高的山丘蒙馬特（Montmartre）相類似;而店內小蛋糕則引進法國乳品，放上店內自種的新鮮花草作為擺盤。主推覆盆子乳酪蛋糕，以新鮮覆盆子果醬翻炒後加入糖、檸檬汁更加入奶油乳酪，吃下口感讓人不自覺輕盈許多，加以外型更以雲朵造型打造，可愛滿分，另外可以搭配草莓飲品，相信會增添饕客們不少夢幻浪漫感受。

▲▼位於嘉義小雅路上夢由甜點店粉色外觀相當搶眼。（圖／記者翁伊森攝）

沈采瑩嚴選食材，堅持將「最好的夢境」透過手中精美甜點以視覺及味覺傳遞給顧客，她許諾，自己會持續不斷進修、與國際接軌吸取第一手最新穎的創作方式，帶給大家屬於沈采瑩的作品。

夢由法式甜點

店家地址:嘉義市東區小雅路340號

營業時間:11:00-19:00

公休日:每周一

店家電話:(05)277-1687