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陳同佳來台無障礙！陸委會呼籲：港方無須多言　只要付諸行動

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▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳是否入台投案，外界都在討論。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

香港特區政府25日晚間10時針對陳同佳案發表聲明呼籲，台方「盡快掃除陳同佳入台障礙，將事情回歸司法處理。」陸委會26日凌晨發書面聲明指出，台灣已指定單一窗口給港方，陳同佳與家屬來台並無障礙，港府的責任感及嫌犯的真實意願，是本案的唯一關鍵。「港方無須多言，只要付諸行動」。

針對陳同佳案，港府25日發聲明表示，港府已經與台方聯繫，強調此事，呼籲台灣「盡快掃除陳同佳入台障礙，將事情回歸司法處理。」港府強調，「香港不審」的說法完全背離事實，呼籲台灣必須尊重香港奉行「屬地原則」司法制度，停止誤導民眾認為香港有司法管轄權而不用。

▲▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會呼籲港方付諸行動。（圖／記者蔡紹堅攝）

此外，行政院副院長陳其邁26日稱，交給台方偵辦及審理最重要的原因，就是要港府負起所有的責任，「我們都準備好了」，也提供單一投案窗口請港府轉交陳嫌，「假若他是真心悔悟，就應立刻向單一窗口投案，我們也會確保在整個過程能順利。」

陳其邁還強調，其實現在還是希望港府能夠就過去2016年的相關案例的作法，「現在的問題、障礙或不確定性都是在香港」；而政府的決心會落實在包括公平執行法律或逮捕陳嫌順利到案，讓受害者及家屬能夠平復或落實司法正義，這都是政府的目標。

以下為香港特區政府聲明全文

特區政府今日（十月二十五日）發出以下聲明：

就台灣殺人案陳姓疑犯自願到台灣接受審訊一事，港方已與台方聯繫，就陳赴台的安排作出溝通。陳表示由於最近就有關個案有不同的法律觀點及意見，所以需要在匯聚這些意見後諮詢其律師，以確保在台灣可獲公平審訊。由於陳已刑滿出獄，回復自由，他何時赴台是他的個人意願，港方必須尊重亦不能強制，完全不涉所謂「政治操作」。為確保陳能順利入台，港方呼籲台方盡快掃除陳入台障礙，將事情回歸司法處理。

港方重申，陳姓疑犯到台灣接受審訊的意願是出自他本人。對於一個覺悟自省、願意承擔罪責的年青人，台方不應胡亂炒作其動機及將事件政治化。陳的決定可被視為對死者及其家屬一個應有的交代，亦是對台方司法制度的尊重。我們希望台方能務實處理，讓陳有公平審訊、改過自新的機會。

港方尊重法治，依法辦事的立場始終如一。台方須尊重香港奉行「屬地原則」的司法制度，停止誤導民眾，妄指港方對陳案有司法管轄權而不用。所謂「香港不審」的說法，完全失實。香港法庭已對陳進行審訊，並把他定罪及判處入獄，陳亦已刑滿出獄。港方希望台方拿出誠意，理解及配合涉案人承擔刑責的意願，讓法治及公義得以彰顯。

2019年10月25日（星期五）
香港時間22時00分 

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