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遊行破20萬人　挺同團體：性平教育要繼續，同志教育不能停

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▲▼第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣同志遊行今（26日）登場，截止晚間6點，主辦單位宣布，參與人數超過20萬人。但這次遊行總召鄭智偉上台時指出，今天20萬人上街其實沒有什麼了不起，因為現在校園內還是充斥著許多反同團體、彩虹媽媽在傳達錯誤的性平教育給學生，呼籲雖然今年是同婚元年，但性平教育仍不能消失，他帶著全場高喊「性平教育要繼續，同志教育不能停」。

性別平等教育大平台專案經理張明旭在晚間短講時指出，今天真的很開心，因為今年終於有重要的里程碑，「我們終於可以結婚了」，但在開心同時，還是要記得這一切得來不易，就像是去年公投時，不斷有反同團體抹黑、謾罵、不解，這些都不能忘記。

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▲2019同志大遊行，「性平教育」短講，同志諮詢熱線。（圖／記者林敬旻攝）

▲同志團體呼籲，性平教育不應只在校園而已，更應在生活周遭。（圖／記者林敬旻攝）

張明旭說，其實身邊還是有很多人不認識同志，因此性平教育更應該要讓大家好好認識，就像今年的主題「同志好厝邊」一樣，應讓大家知道，同志就在我們身旁，大家應用更包容的方式面對。他也說，「教我性平、不要霸凌」性平教育不應只在校園而已，更應在生活周遭。

婦女新知基金會資深研究員曾昭媛表示，很開心這麼多人支持同志，但卻也有很多人不認同志，現在教育部已推動性平教育，但如何從校園擴大到每個生活周遭？拜託不要只遊行，呼籲民眾，看到家庭群組有反同文章出現時，要有耐心地跟親友溝通，即使同婚通過了，性平教育不能倒退，呼籲全民一起學習性平教育。

▲2019同志大遊行，「性平教育」短講。（圖／記者林敬旻攝）

▲2019同志大遊行「性平教育」短講。（圖／記者林敬旻攝）

台灣性別平等教育協會理事翁麗淑也說，性平教育在校園確實很難推動，「但我是教育人，我沒有悲觀的權利」，因此他都告訴身邊朋友，同志不是遠方的人，是家人、是朋友，應讓世界更和平、溫柔對待他們，「同志教育就是品格教育、同志教育是愛的教育」，再次強調性平教育的重要。

▲▼第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者李毓康攝）
 

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