搭乘警車害男友記2小過　女友曝光「診斷證明」：流產體弱

記者趙蔡州／綜合報導

萬華王姓員警因為騎公務車載女友、疑似與民眾嗆聲引發社會爭議。他的女友現在出面澄清，他們當時從頭到尾都沒有嗆人，更拿出醫院的診斷證明，證實她當時因為流產、身體虛弱，因為路程很短，不想浪費資源叫救護車，男友才會用警車載她。

社群網站的照片可以看見，王姓員警與女友對著鏡頭甜蜜自拍，還在照片旁邊寫下情話，「有一種路叫浪漫，那裡有你給我的美好未來，我會成為你的大肩膀」，但不料他為了讓女友依靠，騎警用公務車載女友就醫，進而引發一連串嗆人、公器私用等風波。

▲「搭乘警車」男友記2小過，女友曝光「診斷證明」喊冤：「流產體弱。」（圖／東森新聞）

王姓員警的女友事後透過電話澄清，「因為男友的摩托車鑰匙放在警局，所以我們才一起（警車雙載）回去，男友想說沒有關係，就載3至4分鐘的路程」，她接著拿出婦產科診斷書，證實自己確實有進行藥物流產，因為身體非常虛弱，警察男友才會騎警用機車載她。

至於是否有對民眾嗆聲，她強調當時絕對沒有嗆人，「我們真的坐警車，那真的是我們不對，我不能坐警車」、「可是他（爆料者）不能把白的講成黑的，一個男網友（爆料者）在網路上說，我男朋友嗆看什麼看，我男朋友從頭到尾都不是這樣講話。」

▲王男為了女友出包，其他同事都非常婉惜。（圖／畫面翻攝臉書《路安專案》）

其實2人已經不是第一次上媒體版面，他們一起面對這次的負面風波之前，女方曾被指控跟人夫過從甚密，導致元配不滿雙方發生糾紛，當時王男還特地陪女方到基隆地檢署開庭。這次王男一樣為了女友而出包，讓其他同事都非常可惜，因為他非常會緝毒，還被稱為緝毒王，這次為愛公器私用，警局予以記過處分。

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