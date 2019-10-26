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一家四口宜蘭泡湯…孫起床驚見「公公鎖浴室」溺斃！媳婦怒控飯店：沒鑰匙

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▲▼一家四口宜蘭泡湯…孫起床驚見「公公鎖浴室」溺斃！媳婦怒控飯店：沒鑰匙。（圖／東森新聞）

▲一家四口宜蘭泡湯…孫起床驚見「公公鎖浴室」溺斃！（圖／東森新聞）

記者許力方／綜合報導

宜蘭發生泡湯溺斃意外，一名姚姓女子指控，7月底時高齡88歲的公公到宜蘭家庭旅遊，入住附設溫泉池的飯店，半夜外孫女起床發現他不見了，敲浴室門沒回應，飯店人員也沒有備用鑰匙，1小時後打開門，赫見老翁已經溺斃。

姚姓女子向《東森新聞》指出，88歲的公公和女兒、女婿帶著外孫女，7月26日前往宜蘭知名的飯店泡湯，入住附設溫泉池的家庭房，隔天凌晨4時許，外孫女起床，到處都找不到外公，浴室門反鎖，敲門也沒有回應。她指控，當時浴室門打不開，「飯店如果有備用鑰匙…及時打開門」施作急救措施可能會有挽回一命的餘地。

▲▼一家四口宜蘭泡湯…孫起床驚見「公公鎖浴室」溺斃！媳婦怒控飯店：沒鑰匙。（圖／東森新聞）

▲▼一家四口宜蘭泡湯…孫起床驚見「公公鎖浴室」溺斃！媳婦怒控飯店：沒鑰匙。（圖／東森新聞）

飯店羅姓公關則回應，事發當天晚5時之前都沒有接獲相關訊息或是電話通報，員工看到住客來拿AED設備，櫃檯人員立即上前詢問、協助。最終耗時1個多小時打開門，發現老翁已經斷氣，緊急送醫仍回天乏術；檢察官相驗確認死因為溺斃。

姚女氣得投訴媒體，怒控公公身體相當硬朗，平時還會運動做菜，卻因泡湯意外身亡，事發前後飯店都沒有幫忙，僅將意外案丟給保險公司，保險公司則請他們上法院處理。羅姓公關反駁，並沒有不關心，家屬若有疑慮，可以按照保險公司或是法律程序處理。

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▼媳怒控飯店沒鑰匙！公關反駁：沒有接獲通報。

▲▼一家四口宜蘭泡湯…孫起床驚見「公公鎖浴室」溺斃！媳婦怒控飯店：沒鑰匙。（圖／東森新聞）

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