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外送員打翻飲料「灑一地」快閃！大樓管理員叫住人...被回嗆傻眼了

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記者柯沛辰／綜合報導

新北市一名外送員近日送飲料到中和一棟大樓，卻不慎在大廳打翻，當場灑了一地，還打算快步離開。管理員見狀把人叫住，但外送員丟下一句「我就沒清掃工具阿」，隨即拍拍屁股走人，讓管理員聽了很無奈，只能自己默默拿拖把清理。

監視器畫面可見，外送員20日下午頭戴安全帽到櫃台換證，準備從大廳上樓送飲料，不料數杯飲料突然掉到地上，灑得滿地都是。但外送員疑似趕時間，送完飲料就打算直接離開。

▲▼外送員打翻飲料「灑一地」快閃！大樓管理員叫住人...被回嗆傻眼了。（圖／東森新聞）

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▲外送員打翻飲料，在大廳灑了一地。（圖／東森新聞）

▲▼外送員打翻飲料「灑一地」快閃！大樓管理員叫住人...被回嗆傻眼了。（圖／東森新聞）

▲外送員撿起整袋飲料，繼續送上樓。（圖／東森新聞）

大樓管理員表示，當時他眼見外送員要離開，立刻問說「你這樣就走對嗎？」不料對方理直氣壯回答「我就沒（清潔）工具阿！」，讓他聽了很不是滋味，繼續質問「不好意思，那我是應該主動幫你清？」但對方沒回答就離開。

管理員說，他幫忙收拾爛攤子不成問題，「至少你跟我講一句『不好意思，你可以幫我清一下嗎』或是『不好意思，有工具嗎』，尊重我，也尊重其他人一下嘛，你今天連尊重都不尊重，就拍拍屁股走了，這心情一定會不好啊！」

事後，管理員擔心大廳地板濕滑黏膩，會害住戶摔倒，只能摸摸鼻子自行清理，盼下次不要再遇到類似的事。

▲▼外送員打翻飲料「灑一地」快閃！大樓管理員叫住人...被回嗆傻眼了。（圖／東森新聞）

▲事後，外送員直接離開現場，大樓管理員（白衣）傻眼。（圖／東森新聞）

▲▼外送員打翻飲料「灑一地」快閃！大樓管理員叫住人...被回嗆傻眼了。（圖／東森新聞）

▲管理員拿拖把收拾善後。（圖／東森新聞）

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