　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男不滿民事判決　竟異想天開自製假法院新聞稿寄地檢署遭判刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼法庭,法官,法槌（圖／取自免費圖庫CC0）

▲男子自製假法院新聞稿寄到地檢署遭判刑。（圖／取自免費圖庫CC0）

記者李忠憲／台中報導

李姓男子與2公司有民事糾紛並判決確定，因不滿判決內容，竟上網下載台中地院新聞稿電子檔，用電腦竄改成說明他2案件內容，列印出來後投遞到台中地檢署檢舉信箱。一審依偽造公文書罪判他6月，緩刑2年等。他不服上訴，台中高分院仍維持原判，仍可上訴。

李姓男子與某保全公司及健康事業公司有民事糾紛，經台中地院2016年、2017年判決確定在案。他竟因不認同判決內容，2017年3至5月間某時，在自家住處用電腦下在台中地院新聞稿電子檔，將新聞稿內容改成說明他2件民事案件，再將假新聞稿列印出來，投遞到台中地檢署檢舉信箱。中檢政風室將該文書交給法院，函請第一警分局將李男依偽造文書罪嫌送辦。

李男雖承認跟2公司確有糾紛，並確實有下載法院新聞稿電子檔修改內容，但並未投遞到台中地檢署。他辯稱，製作新聞稿是要對判決內容澄清，讓親朋好友知道。他家裡曾經遭小偷，電腦在2017年4月間疑遭不明人士動過，可能是有人冒用他身分。直到警方通知他去做筆錄，他才發現2份列印新聞稿有遺失。

李男委任律師也說，李男指示要澄清法院判決內容與事實不符，並沒有冒用法院名義主觀意思。且新聞稿內容確實都是他與2公司訴訟提出主張，與新聞稿格式並不相符。李男也有將案號、當事人打進新聞稿中，具有一般智識與社會經驗之人，是否會誤認各該文件是法院所發布新聞稿，仍有疑慮等。

法官認為，該新聞稿形式有「台灣台中地方法院新聞稿」標題、發稿日期、案號等事項，左上角也有本院標誌，以社會上一般人而言，應非可輕易辨認該等新聞稿係無製作權限者製作，可能會有人誤信是法院發布。另外，李男在電腦製作的內容新聞稿電子檔，也堪認是表徵由法院針對特定司法案件發布訊息，足以生損害於本院對新聞稿發布正確性及公信性，明顯觸犯偽造文書罪。

另外，李男雖辯稱是要針對與自身有關的特定司法訴訟提出說明、澄清，沒必要也不應該以本院發布新聞稿形式為之。此舉應是利用法院新聞稿外觀來增加新聞稿內容的可信度，足認有偽造（準）公文書犯意等。

法官審酌李男無前科、坦認犯行、造成危害情況不大，應為一時失慮所為，判刑6月，給予緩刑2年自新，期間保護管束，並向指定機構團體提供100小時義務勞務。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

健身正妹教練拉背「那兒」出血　檢查…骨盆腔滿滿卵巢畸胎瘤

醫美診所要歇業　她趁醫師不在當「冒充醫師」幫2女打針

獨／市區「走左轉道」超車　罰18000扣車牌還要道安講習

ET快訊
2支手機可登入同個LINE帳號？　1招就能破解
派40兄弟等你！成吉思汗台中開館遭恐嚇　館長直播開嗆了
藥物死刑過程太驚悚　美國3死囚嚇求：我寧願坐電椅
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男不滿民事判決　竟異想天開自製假法院新聞稿寄地檢署遭判刑

2顆包子要價20萬！陸客違規攜肉品闖關　海巡署長嘆：心痛的滋味

內政部鬆綁陸配離婚後留台規定　「連續住2年」可申請定居台灣

痛到呼天搶地！8歲男童左腳捲進後車輪　他用老虎鉗「剪斷脫困」

花蓮騎士貪快闖紅燈…遭起步轎車撞飛「翻滾360度」！右腳踝斷了

桃園又見熊貓外送員車禍　她突左轉！後方騎士煞車不及撞倒

科技查賄！主任檢察官指導林口警分局　防制大選暴力、金錢介入

萬華警24小時違紀3次…警車載女友剛挨批　網又爆他違法搜索

韓國瑜沒來！韓家軍自辦庶民造勢　「非韓粉路過」遭砸骨折送醫

雙向十字路口有32種車禍可能！內湖區「這3路段」常發生碰撞

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

李艾薇、陳瑽「從對手變隊友」　和聲A-Lin 《荒唐》雞皮疙瘩掉滿地！

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

【聲林之王2】EP10 純享版｜李友廷 吳霏 楊碧琪 偽裝

謝飯禱告：感謝主～天天有飯吃　虔誠貴賓低頭聽到「阿們」才開動

正妹完整紀錄隆鼻手術療程 鼻孔爆血噴淚喊「我好害怕」

男不滿民事判決　竟異想天開自製假法院新聞稿寄地檢署遭判刑

2顆包子要價20萬！陸客違規攜肉品闖關　海巡署長嘆：心痛的滋味

內政部鬆綁陸配離婚後留台規定　「連續住2年」可申請定居台灣

痛到呼天搶地！8歲男童左腳捲進後車輪　他用老虎鉗「剪斷脫困」

花蓮騎士貪快闖紅燈…遭起步轎車撞飛「翻滾360度」！右腳踝斷了

桃園又見熊貓外送員車禍　她突左轉！後方騎士煞車不及撞倒

科技查賄！主任檢察官指導林口警分局　防制大選暴力、金錢介入

萬華警24小時違紀3次…警車載女友剛挨批　網又爆他違法搜索

韓國瑜沒來！韓家軍自辦庶民造勢　「非韓粉路過」遭砸骨折送醫

雙向十字路口有32種車禍可能！內湖區「這3路段」常發生碰撞

《新西遊記7》P.O雪恥了！竟認得「俄國總統」　全場僵掉傻眼

余苑綺癌症4期病床照曝光！　化療殺8腫瘤「我還要去看小孩」

中職／LaNew最後1年加入　林泓育難忘初登場：是我生日

遊行破20萬人　挺同團體：性平教育要繼續，同志教育不能停

超模陳詠芯走秀「透視全裸」　22歲母胎單身「卡關原因在身高」　

法國公開賽／黑馬廖蘇激鬥世界第一惜敗　4強止步仍創本季最佳

謝祖武為何沒刮鬍子？　韓粉灌爆臉書前一天「長輩過世」

賴神回來了！初選後首場輔選在彰化　站台黃秀芳開泡泡派對

中職／感動Lamigo精神　鍾承祐乾姐帶兒子力挺

台灣每10人有1人尿路結石　嚴重發作恐發燒、寒顫、全身無力

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

社會熱門新聞

值勤載女友嗆人！「鷹眼帥警」身分曝光

戀上屁蛋妹為愛走鐘　同仁嘆：他是好警察

台北警公務車載女友！女方竟是「屁蛋妹」

萬華緝毒勇警　又爆亂翻民眾包包

台北警公務車載女友　嗆聲：看什麼看

爆乳拉客　萬華警半年轟走240位賣淫女

王姓警員女友控「咆哮滿針孔」　爆料者秀手臂自清

私娼集團超無良　逼42女無限接客

救護員拒送病患至指定醫院遭調職　網傳議員施壓

「抓毒勇警」缺失調職磨練　又爆載馬子嗆路人

值勤警紅燈撞飛　女騎士控責任不合理　

高中生被記過想告學校　釋憲准了

友借車鬼切　女車主罰1.8萬還要扣照

澎湖沁樂園將熄燈　全台公娼館剩桃園天天樂

更多熱門

相關新聞

偽造文書還假冒監委查帳…輕判6月

偽造文書還假冒監委查帳…輕判6月

新北市一名75歲的陳姓老翁2018年間竟自行在家中製作「監察院查帳令」、「監察院查帳通知書」，再假冒監察委員到土地銀行總行要求查帳。經銀行職員察覺有異並報警，檢方依偽造文書罪將他起訴。台北地院審酌陳翁因際遇不遇而犯案，考量他年事已高，認定不會有再犯之虞，因此輕判6月徒刑，緩刑2年。

運鈔員A走1530萬簽賭　慘判3年半

運鈔員A走1530萬簽賭　慘判3年半

新北市8警員涉浮報績效　犯偽造文書遭調查處約談

新北市8警員涉浮報績效　犯偽造文書遭調查處約談

貴婦奈奈家族4口逃美加　在台小叔也涉詐遭通緝

貴婦奈奈家族4口逃美加　在台小叔也涉詐遭通緝

大學生收1000元北上聽經！竟成統促黨聲援白狼

大學生收1000元北上聽經！竟成統促黨聲援白狼

關鍵字：

新聞稿法院地檢署台中高分院偽造文書

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

小禎搭機「好心舉動」誤踩空姊地雷

騎警車載女友被譙…屁蛋妹心痛：我流產正在出血！

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

值勤載女友嗆人！「鷹眼帥警」身分曝光

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

獨居婦倒浴室　姪女15年後發現變木乃伊

小禎離婚爆內幕…李進良友：不只劈腿

戀上屁蛋妹為愛走鐘　同仁嘆：他是好警察

台北警公務車載女友！女方竟是「屁蛋妹」

她搭捷運沒位子坐　開直播罵孕婦自私

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

萬華緝毒勇警　又爆亂翻民眾包包

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

更多

最夯影音

更多
39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...
冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

李艾薇、陳瑽「從對手變隊友」　和聲A-Lin 《荒唐》雞皮疙瘩掉滿地！

李艾薇、陳瑽「從對手變隊友」　和聲A-Lin 《荒唐》雞皮疙瘩掉滿地！

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面