男不滿民事判決　竟異想天開自製假法院新聞稿寄地檢署遭判刑

▲男子自製假法院新聞稿寄到地檢署遭判刑。（圖／取自免費圖庫CC0）

記者李忠憲／台中報導

李姓男子與2公司有民事糾紛並判決確定，因不滿判決內容，竟上網下載台中地院新聞稿電子檔，用電腦竄改成說明他2案件內容，列印出來後投遞到台中地檢署檢舉信箱。一審依偽造公文書罪判他6月，緩刑2年等。他不服上訴，台中高分院仍維持原判，仍可上訴。

李姓男子與某保全公司及健康事業公司有民事糾紛，經台中地院2016年、2017年判決確定在案。他竟因不認同判決內容，2017年3至5月間某時，在自家住處用電腦下在台中地院新聞稿電子檔，將新聞稿內容改成說明他2件民事案件，再將假新聞稿列印出來，投遞到台中地檢署檢舉信箱。中檢政風室將該文書交給法院，函請第一警分局將李男依偽造文書罪嫌送辦。

李男雖承認跟2公司確有糾紛，並確實有下載法院新聞稿電子檔修改內容，但並未投遞到台中地檢署。他辯稱，製作新聞稿是要對判決內容澄清，讓親朋好友知道。他家裡曾經遭小偷，電腦在2017年4月間疑遭不明人士動過，可能是有人冒用他身分。直到警方通知他去做筆錄，他才發現2份列印新聞稿有遺失。

李男委任律師也說，李男指示要澄清法院判決內容與事實不符，並沒有冒用法院名義主觀意思。且新聞稿內容確實都是他與2公司訴訟提出主張，與新聞稿格式並不相符。李男也有將案號、當事人打進新聞稿中，具有一般智識與社會經驗之人，是否會誤認各該文件是法院所發布新聞稿，仍有疑慮等。

法官認為，該新聞稿形式有「台灣台中地方法院新聞稿」標題、發稿日期、案號等事項，左上角也有本院標誌，以社會上一般人而言，應非可輕易辨認該等新聞稿係無製作權限者製作，可能會有人誤信是法院發布。另外，李男在電腦製作的內容新聞稿電子檔，也堪認是表徵由法院針對特定司法案件發布訊息，足以生損害於本院對新聞稿發布正確性及公信性，明顯觸犯偽造文書罪。

另外，李男雖辯稱是要針對與自身有關的特定司法訴訟提出說明、澄清，沒必要也不應該以本院發布新聞稿形式為之。此舉應是利用法院新聞稿外觀來增加新聞稿內容的可信度，足認有偽造（準）公文書犯意等。

法官審酌李男無前科、坦認犯行、造成危害情況不大，應為一時失慮所為，判刑6月，給予緩刑2年自新，期間保護管束，並向指定機構團體提供100小時義務勞務。

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